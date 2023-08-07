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Росія отримала шокуючий прогноз щодо падіння експорту газу

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Росія отримала шокуючий прогноз щодо падіння експорту газу
фото з відкритих джерел

РФ може повернутися до зростання видобутку та експорту газу лише з 2025 року

Прибуток російської газової галузі цього року може знизитися більш ніж удвічі – до $71 млрд, а експорт газу майже на чверть – до 126 млрд куб. м. Про це йдеться у дослідженні консалтингової компанії «Яків та партнери» (колишній російський підрозділ McKinsey), пише російське агентство ТАСС.

Компанія прогнозує, що РФ може повернутися до зростання видобутку та експорту газу з 2025 року.

При цьому підтримати газовий сектор здатний внутрішній ринок, попит на якому до 2030 року може збільшитись на 17%, вважають експерти.

Як відомо, за 17 місяців після того, як Москва розпочала повномасштабну війну в Україні, країни Європи з дивовижною швидкістю зробили крок до зменшення своєї тривалої залежності від дешевого російського газу.

Проте, Грузія значно наростила імпорт російського газу.

Австрія досі не зробила ніяких рішучих кроків для відмови від російського газу, і на це є низка політичних та економічних причин.

Читайте також: Російська економіка йде на дно. Євросоюз суттєво скоротив імпорт нафти і газу з РФ
Теги: росія газ експорт

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