Росія покарала посольство європейської держави, яка підтримує Україну

Амбасаду позбавили податкових пільг

Міністерство закордонних справ РФ скасувало пільги для посольства Чехії. Амбасаду позбавили права не платити податок на додану вартість при розрахунку за комунальні послуги та закупівлі канцтоварів. Відповідний наказ оприлюднено на Офіційному інтернет-порталі правової інформації РФ.

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Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський заявив, що офіційна Прага підтримує консолідовані країни Заходу, які хочуть створити спеціальний кримінальний трибунал для суду над вищим політичним керівництвом Росії. Злочини, що їх чинить армія загарбників у мирних містах України, неможливо вважати випадковістю чи помилкою, це чистий терор.

Також Чехія підтвердила, що підтримає членство України в НАТО.

Разом з тим у грудні Україна отримає перші 26 відновлених і модернізованих танків завдяки рішенню Нідерландів, США та Чехії.