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Чехія передасть Україні мостові конструкції

Альона Боженко
glavcom.ua
Чехія передасть Україні мостові конструкції
Україна отримає від Чехії мостові конструкції
фото: Укравтодор

Чехія вже передавала подібні конструкції Україні, оскільки під час бойових дій багато мостів були зруйновані

Наступного тижня Чехія передасть Україні дві важкі мостові конструкції. Про це повідомляє Радіо Прага.

«Завантаження елементів конструкції буде проводитися в селищі Велке Альбрехтіце, в Моравсько-Сілезькому краї. Для перевезення двох мостів пожежникам знадобиться сім тягачів з причепами, п'ять вантажних автомобілів і два автомобілі супроводу», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що раніше Чехія вже передавала подібні конструкції Україні, оскільки під час бойових дій багато мостів були зруйновані.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський заявив, що офіційна Прага підтримує консолідовані країни Заходу, які хочуть створити спеціальний кримінальний трибунал для суду над вищим політичним керівництвом Росії. Злочини, що їх чинить армія загарбників у мирних містах України, неможливо вважати випадковістю чи помилкою, це чистий терор.

Також Чехія підтвердила, що підтримає членство України в НАТО.

Разом з тим у грудні Україна отримає перші 26 відновлених і модернізованих танків завдяки рішенню Нідерландів, США та Чехії.

Теги: армія Чехія Україна перевезення

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