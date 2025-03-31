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Росія різко збільшить експорт газу до Словаччини

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Росія різко збільшить експорт газу до Словаччини
Словаччина почала отримувати газ з Росії трубопроводом «Турецький потік» ще в лютому
фото з відкритих джерел

Обсяги постачання зростуть у кілька разів порівняно з рівнем останніх двох місяців

Російська компанія «Газпром» з квітня цього року значно наростить постачання газу до Словаччини через «Турецький потік». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Як наголосив гендиректор словацького імпортера SPP Войтех Ференч, обсяги постачання зростуть у кілька разів порівняно з рівнем останніх двох місяців, а не просто подвояться, як очікувалося раніше.

«У нас не буде проблем з постачанням, у нас не буде проблем з подачею газу в сховища», – каже торговий директор SPP Міхал Лалік.

Як відомо, Україна 1 січня о 07:00 в інтересах національної безпеки зупинила транспортування російського природного газу своєю територією. Україна в установленому порядку проінформувала про це міжнародних партнерів. Тепер газотранспортна система України працює в режимі відсутності транзиту російського газу.

Після припинення транзиту через Україну Словаччина переважно отримувала газ з Угорщини, яка постачає російське паливо через «Турецький потік».

Нагадаємо, прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо пригрозив заблокувати усю допомогу Україні від Європейського союзу, якщо президент Володимир Зеленський не відновить транзит російського газу своєю територією.

До слова, Україна готова транспортувати газ через свою територію до Словаччини та інших країн Європи за умови, що цей газ не буде російським.

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Теги: газ Газпром Словаччина

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