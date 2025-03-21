США і Росія домовляються: ЄС знову сяде на газову голку?

Вашингтон і Москва можуть відновити співпрацю у нафтогазовій сфері

Можливе відновлення співпраці США і Росії у сфері енергетики, яке обговорюється паралельно з мирною угодою щодо України, поступово обростає новими подробицями.

Минулого тижня президент Росії Володимир Путін фактично підтвердив, що серед можливих спільних проєктів – перезапуск газопроводу «Північний потік-2».

«Так, дійсно, якщо, скажімо, США і Росія домовляться про співпрацю в галузі енергетики, то газова труба для Європи може бути забезпечена, і це піде на користь Європі, тому що вони отримуватимуть дешевий російський газ», – заявив Путін.

Крім того, тривають переговори про відновлення постачань нафти з Росії до Німеччини трубопроводом «Дружба», як дізналися видання Correctiv і «Важные истории». За їхніми даними, у переговорах беруть участь представники німецької влади.

У 2022 році Європа поставила за мету повністю відмовитися від російських вуглеводнів – протягом п'яти років. Цього місяця Європейська Комісія мала представити детальний план.

Чому зараз обговорюється рівно протилежне?

«Північний потік-2» все-таки буде запущено?

Як раніше повідомляла DW, можливість перезапуску «Північного потоку-2» обговорюється з кінця минулого року. На активи швейцарської компанії Nord Stream 2, оператора газопроводу, претендують американські інвестори. Один із них – засновник інвестиційної компанії Monte Valle і спонсор Дональда Трампа Стівен Лінч – уже підтвердив свою зацікавленість. Безпосередньо перезапуском газопроводу, якщо він відбудеться, може зайнятися колишній керівник Nord Stream 2 Маттіас Варніґ (Matthias Warnig), якого ЗМІ називають «другом Володимира Путіна».

Відродження «Північного потоку-2» вже не виглядає фантазією фото: Norbert Fellechner/BildFunkMV

Непрямим підтвердженням того, що перезапуск проєкту не тільки обговорюють, а й готують, може слугувати активність російської компанії «Трубопроводные покрытия и технологии», яка брала участь у будівництві «Північного потоку-2». Джерело видання «Важные истории», близьке до керівництва «Газпрому», розповіло, що ця компанія веде підготовку до роботи над великим замовленням.

Ідея, наскільки відомо, полягає в тому, що американські інвестори стануть посередниками: вони закуповуватимуть газ у «Газпрому», а потім перепродаватимуть його європейським споживачам. Таким чином ЄС не доведеться відновлювати відносини з Росією. Нещодавнє висловлювання Володимира Путіна підтверджує таку можливість. Конкретика може з'явитися вже найближчим часом. Зараз Nord Stream 2 проходить процедуру банкрутства. Активи компанії мали виставити на продаж ще в січні, однак потім термін перенесли на кілька місяців.

Не тільки газ, а й нафта?

Нафтопровід «Дружба», долю якого, за даними ЗМІ, обговорюють паралельно, від самого початку постачав російську сировину до нафтопереробного заводу PCK Raffinerie у німецькому місті Шведт, що розташоване недалеко від кордону з Польщею. Завод досі належить Росії, але з 2022 року перебуває під тимчасовим управлінням німецької влади. Зараз НПЗ забезпечується сировиною з портів Ростока і Гданська резервним трубопроводом і тією ж «Дружбою», а також транзитом через Росію з Казахстану.

НПЗ у Шведті – один із великих місцевих роботодавців фото: Patrick Pleul/DPA

Раніше серед потенційних покупців заводу у Шведті називалися компанії з Катару і Казахстану. Тепер же, за даними Correctiv і «Важных историй», як і у випадку з «Північним потоком-2», може йтися про те, що його куплять американські інвестори, які хочуть узяти на себе роль посередників під час поставок російської нафти в Європу.

Один з учасників переговорів прокоментував обговорювану угоду так: «Росіяни й американці у виграші: одні продають сировину, інші постачають її європейцям, а платить за все Європа».

Чому США хочуть співпрацювати з Росією у сфері енергетики

Після розмови з Володимиром Путіним 18 березня президент США Дональд Трамп укотре заявив, що прагнутиме не допустити посилення союзу Китаю і Росії. На його думку, він не є «природним». Пропозиція співпраці у сфері енергетики – спроба залучити Росію на свій бік. За даними джерел Bloomberg, поряд із запуском «Північного потоку-2» і відновленням постачань нафти «Дружбою», обговорюють інші ініціативи, причому не тільки в Європі, а й в Азії.

У своїх заявах офіційні керівники ЄС стверджують, що відновлення співпраці з Росією в енергетиці виключено. Однак єдності з цього питання немає. Деякі країни, насамперед Угорщина і Словаччина, відкрито закликають знову закуповувати російські нафту і газ. Так чи інакше, публікацію дорожньої карти ЄС щодо відмови від російських вуглеводнів було скасовано.

Утім, прихильники відновлення енергетичних зв'язків з Росією є і в інших країнах ЄС, просто їхні голоси поки що лунають не так голосно. У Німеччині до цього активно закликають ультраправі та ультраліві партії, чиї позиції особливо сильні в східних землях. Однак ідея знаходить підтримку й у представників інших політичних сил.

«Якщо ми зможемо досягти миру і впевнитися, що Європі в довгостроковій перспективі не загрожує небезпека з боку Росії, нам слід бути відкритими до обговорення майбутніх поставок російського газу», – заявив в інтерв'ю Bloomberg міністр економіки федеральної землі Саксонія-Ангальт, член ХДС Свен Шульце (Sven Schulze). На його думку, повністю виключати таку можливість було б «помилкою».

Олег Хохлов