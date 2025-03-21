Головна Дайджест ЗМІ
search button user button menu button

США і Росія домовляються: ЄС знову сяде на газову голку?

Deutsche Welle
glavcom.ua
Deutsche Welle
google social img telegram social img facebook social img
США і Росія домовляються: ЄС знову сяде на газову голку?
Промислове газове обладнання
фото: Uwe Zucchi/DPA

Вашингтон і Москва можуть відновити співпрацю у нафтогазовій сфері

Можливе відновлення співпраці США і Росії у сфері енергетики, яке обговорюється паралельно з мирною угодою щодо України, поступово обростає новими подробицями.

Минулого тижня президент Росії Володимир Путін фактично підтвердив, що серед можливих спільних проєктів – перезапуск газопроводу «Північний потік-2».

«Так, дійсно, якщо, скажімо, США і Росія домовляться про співпрацю в галузі енергетики, то газова труба для Європи може бути забезпечена, і це піде на користь Європі, тому що вони отримуватимуть дешевий російський газ», – заявив Путін.

Крім того, тривають переговори про відновлення постачань нафти з Росії до Німеччини трубопроводом «Дружба», як дізналися видання Correctiv і «Важные истории». За їхніми даними, у переговорах беруть участь представники німецької влади.

У 2022 році Європа поставила за мету повністю відмовитися від російських вуглеводнів – протягом п'яти років. Цього місяця Європейська Комісія мала представити детальний план.

Чому зараз обговорюється рівно протилежне?

«Північний потік-2» все-таки буде запущено?

Як раніше повідомляла DW, можливість перезапуску «Північного потоку-2» обговорюється з кінця минулого року. На активи швейцарської компанії Nord Stream 2, оператора газопроводу, претендують американські інвестори. Один із них – засновник інвестиційної компанії Monte Valle і спонсор Дональда Трампа Стівен Лінч – уже підтвердив свою зацікавленість. Безпосередньо перезапуском газопроводу, якщо він відбудеться, може зайнятися колишній керівник Nord Stream 2 Маттіас Варніґ (Matthias Warnig), якого ЗМІ називають «другом Володимира Путіна».

Відродження «Північного потоку-2» вже не виглядає фантазією
Відродження «Північного потоку-2» вже не виглядає фантазією
фото: Norbert Fellechner/BildFunkMV

Непрямим підтвердженням того, що перезапуск проєкту не тільки обговорюють, а й готують, може слугувати активність російської компанії «Трубопроводные покрытия и технологии», яка брала участь у будівництві «Північного потоку-2». Джерело видання «Важные истории», близьке до керівництва «Газпрому», розповіло, що ця компанія веде підготовку до роботи над великим замовленням.

Ідея, наскільки відомо, полягає в тому, що американські інвестори стануть посередниками: вони закуповуватимуть газ у «Газпрому», а потім перепродаватимуть його європейським споживачам. Таким чином ЄС не доведеться відновлювати відносини з Росією. Нещодавнє висловлювання Володимира Путіна підтверджує таку можливість. Конкретика може з'явитися вже найближчим часом. Зараз Nord Stream 2 проходить процедуру банкрутства. Активи компанії мали виставити на продаж ще в січні, однак потім термін перенесли на кілька місяців.

Не тільки газ, а й нафта?

Нафтопровід «Дружба», долю якого, за даними ЗМІ, обговорюють паралельно, від самого початку постачав російську сировину до нафтопереробного заводу PCK Raffinerie у німецькому місті Шведт, що розташоване недалеко від кордону з Польщею. Завод досі належить Росії, але з 2022 року перебуває під тимчасовим управлінням німецької влади. Зараз НПЗ забезпечується сировиною з портів Ростока і Гданська резервним трубопроводом і тією ж «Дружбою», а також транзитом через Росію з Казахстану.

НПЗ у Шведті – один із великих місцевих роботодавців
НПЗ у Шведті – один із великих місцевих роботодавців
фото: Patrick Pleul/DPA

Раніше серед потенційних покупців заводу у Шведті називалися компанії з Катару і Казахстану. Тепер же, за даними Correctiv і «Важных историй», як і у випадку з «Північним потоком-2», може йтися про те, що його куплять американські інвестори, які хочуть узяти на себе роль посередників під час поставок російської нафти в Європу.

Один з учасників переговорів прокоментував обговорювану угоду так: «Росіяни й американці у виграші: одні продають сировину, інші постачають її європейцям, а платить за все Європа».

Чому США хочуть співпрацювати з Росією у сфері енергетики

Після розмови з Володимиром Путіним 18 березня президент США Дональд Трамп укотре заявив, що прагнутиме не допустити посилення союзу Китаю і Росії. На його думку, він не є «природним». Пропозиція співпраці у сфері енергетики – спроба залучити Росію на свій бік. За даними джерел Bloomberg, поряд із запуском «Північного потоку-2» і відновленням постачань нафти «Дружбою», обговорюють інші ініціативи, причому не тільки в Європі, а й в Азії.

У своїх заявах офіційні керівники ЄС стверджують, що відновлення співпраці з Росією в енергетиці виключено. Однак єдності з цього питання немає. Деякі країни, насамперед Угорщина і Словаччина, відкрито закликають знову закуповувати російські нафту і газ. Так чи інакше, публікацію дорожньої карти ЄС щодо відмови від російських вуглеводнів було скасовано.

Утім, прихильники відновлення енергетичних зв'язків з Росією є і в інших країнах ЄС, просто їхні голоси поки що лунають не так голосно. У Німеччині до цього активно закликають ультраправі та ультраліві партії, чиї позиції особливо сильні в східних землях. Однак ідея знаходить підтримку й у представників інших політичних сил.

«Якщо ми зможемо досягти миру і впевнитися, що Європі в довгостроковій перспективі не загрожує небезпека з боку Росії, нам слід бути відкритими до обговорення майбутніх поставок російського газу», – заявив в інтерв'ю Bloomberg міністр економіки федеральної землі Саксонія-Ангальт, член ХДС Свен Шульце (Sven Schulze). На його думку, повністю виключати таку можливість було б «помилкою». 

Олег Хохлов

Читайте також:

Джерело
Теги: росія нафта США Європа Північний потік-2 Північний потік газ путін Дональд Трамп переговори

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Чому угода про копалини – це традиційна американська дипломатія?
Що Україна може виграти від угоди з США про копалини?
25 лютого, 12:44
Тепер пропозиції Трампа має дати оцінку Путін
Перемир'я на 30 днів. Чи погодиться Росія?
12 березня, 16:56
Перед виборами у США Трамп обіцяв закінчити війну до 2025 року
Трамп обіцяв мир за 24 години, але не уточнив, у який саме день – Келлог
7 березня, 16:08
Американський чиновник вважає, що ситуація щодо будь-якої мирної угоди для завершення війни – нестабільна
Зеленський має визнати, що гарантії безпеки надаватиме Європа – Бессент
7 березня, 20:09
РФ атакувала енергооб'єкт на Одещині: введено аварійні відключення світла
РФ атакувала енергооб'єкт на Одещині: введено аварійні відключення світла
4 березня, 10:59
Комбат Роберт Бровді зауважив, що росіяни щомісяця відправляють на фронт близько 30-35 тис. новобранців
Скільки росіян треба ліквідовувати щомісяця? Комбат Мадяр відповів
6 березня, 09:33
Зміна назви кафе відбулася після того, як Білий дім відмовив Україні у зброї та розвідці
У Києві два кафе, названі в честь Трампа, вирішили змінити назву
10 березня, 11:31
Противник продовжує просуватися на Курщині
Наступ РФ у Курській області: Україна втратила ще два села – DeepState
9 березня, 20:59
Триває 1111-й день повномасштабної війни
Окупанти збрехали про захоплення Костянтинополя – DeepState
10 березня, 07:00

Дайджест ЗМІ

США і Росія домовляються: ЄС знову сяде на газову голку?
США і Росія домовляються: ЄС знову сяде на газову голку?
«Зрозуміти апетити Кремля»: чому Трамп і Путін не говорили про захоплені РФ території та Запорізьку АЕС?
«Зрозуміти апетити Кремля»: чому Трамп і Путін не говорили про захоплені РФ території та Запорізьку АЕС?
Багато турків та одна туркеня
Багато турків та одна туркеня
«Алло, Володимире! Це – Дональд». Які «карти на руках» має Трамп для розмови з Путіним?
«Алло, Володимире! Це – Дональд». Які «карти на руках» має Трамп для розмови з Путіним?
Країни Балтії та США: шпагат між Трампом і Україною
Країни Балтії та США: шпагат між Трампом і Україною
Що пишуть німецькі ЗМІ про домовленості щодо можливого уряду
Що пишуть німецькі ЗМІ про домовленості щодо можливого уряду

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
190K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 21 березня: ситуація на фронті
67K
Карта повітряних тривог України онлайн 21 березня 2025
31K
«Щур», якого впіймав Малюк, заговорив про загрози для свого життя
26K
Ірина Білик перервала ювілейний тур через складну хворобу: стали відомі деталі
25K
Польща раптово закликала жителів зробити запаси
9918
ЄС не погодили €5 млрд на боєприпаси для України. Проти дві країни

Новини

Мільйон гривень та чізбургерна перспектива: нова кампанія Міноборони для 18-24-річних
Сьогодні, 14:51
Ціни на газ в Європі підскочили після атаки на ключовий російський транзитний пункт «Суджа»
Сьогодні, 12:20
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 01:54
Спроба теракту в Рівному та візит Зеленського до Норвегії. Головне за 20 березня
Вчора, 21:06
Українці зможуть побачити сонячне затемнення: названо дату
19 березня, 15:31
Повітряна тривога у Києві через загрозу дронів тривала 21 хвилину
18 березня, 09:23

Прес-релізи

Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
19 березня, 13:37
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua