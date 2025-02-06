Словаччина почала отримувати російський газ через «Турецький потік»

Транспортування не російського газу коштуватиме SPP на 90 млн євро дорожче

Газова компанія SPP 1 лютого почала імпортувати російський газ до Словаччини через газопровід «Турецький потік». Починаючи з квітня поставки подвояться. Про це повідомляє Tasr.

Голова правління SPP Войтех Ференц не уточнив точний обсяг цих поставок. Він зазначив, що у SPP все ще діє контракт з російським «Газпромом», і що плата за транзит значно нижча, ніж у інших постачальників.

Керівник торгового відділу SPP Міхал Лалік додав, що навіть за наявності цієї угоди Словаччині, ймовірно, все одно доведеться імпортувати газ іншими маршрутами, оскільки пропускна спроможність трубопроводу через Угорщину недостатня для покриття обсягів споживання. Цілком ймовірно, що іншим маршрутом буде маршрут з Німеччини через Чехію, для якого SPP має зарезервовані потужності.

Минулого місяця SPP задовольняла потреби своїх клієнтів в основному за рахунок відбору газу з власних резервуарів, запаси в яких на цей час все ще вищі за середні. Ференц підкреслив, що пріоритетом для SPP є забезпечення достатнього постачання газу для своїх клієнтів.

Проблема полягає у зростанні цін на газ та вищих транзитних зборах за постачання альтернативними маршрутами. Наразі ціни на газ є вищими за середні довгострокові показники і становлять 53 євро за мегават-годину (МВт-год). У грудні, до припинення транзиту газу через Україну, ціни коливалися на рівні близько €40/МВт-год.

Трейдери також побоюються дефіциту газу влітку, коли країни ЄС зобов'язані заповнити свої сховища, щоб виконати директиву Єврокомісії про наявність достатніх запасів газу на початку наступного опалювального сезону.

Як відомо, Україна 1 січня о 07:00 в інтересах національної безпеки зупинила транспортування російського природного газу своєю територією. Україна в установленому порядку проінформувала про це міжнародних партнерів. Тепер газотранспортна система України працює в режимі відсутності транзиту російського газу.

Нагадаємо, 28 січня прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо пригрозив заблокувати усю допомогу Україні від Європейського союзу, якщо президент Володимир Зеленський не відновить транзит російського газу своєю територією.

Ультиматум Фіцо:



Якщо Зеленський не відновить транзит газу через Україну, Словаччина заблокує всю допомогу від ЄС pic.twitter.com/csRREfCz24 — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) January 28, 2025

До слова, Україна готова транспортувати газ через свою територію до Словаччини та інших країн Європи за умови, що цей газ не буде російським.