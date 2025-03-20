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Продовження санкцій проти Росії: Фіцо поставив умову ЄС

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
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Продовження санкцій проти Росії: Фіцо поставив умову ЄС
За словами Фіцо, увесь санкційний список Європейського союзу, може бути скасовано в найближчі тижні або місяці
фото: facebook.com/robertficosk

Фіцо: Ми не можемо фанатично наполягати на санкціях за будь-яку ціну

Словаччина не підтримає нові санкції Європейського Союзу проти Росії, якщо вони ставитимуть під загрозу мирне врегулювання війни в Україні. Про це заявив премʼєр-міністр Словаччини Роберт Фіцо членам Європейського комітету словацького парламенту, передає «Главком» із посиланням на Noviny.

«Ми не можемо фанатично наполягати на санкціях за будь-яку ціну. Може настати момент, коли ми скажемо, що не згодні, або я думаю, що це проти мирних кроків, які наразі робляться. Поки ми сприймаємо спробу подальших санкцій як щось, спрямоване на підрив мирного процесу, ми готові накласти на неї вето», – заявив прем'єр-міністр. 

За словами Фіцо, увесь санкційний список Європейського союзу, що містить понад 2400 осіб і організацій із замороженими активами і заборонами на поїздки, може бути скасовано в найближчі тижні або місяці.

Зовсім нещодавно держави-члени європейського блоку домовилися продовжити санкції щодо громадян і компаній Росії та Білорусі на шість місяців. Вони досягли угоди після того, як Словаччина та Угорщина зняли блокаду, виключивши кілька імен зі списку.

Нагадаємо, Словаччина очікує від України жесту подяки, яким могло би стати відновлення транзиту російського газу. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву президента Словаччини Петера Пеллегріні. Він також підкреслив, що Словаччина ніколи не була країною, яка б блокувала будь-які рішення.

До слова, віцепрезидент словацької провладної партії Smer-SD Ерік Каліняк заявив, що якби російські війська окупували столицю України, то Словаччина «отримала б надійного сусіда». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Aktuality.

Каліняк заявив, що не хоче бачити росіян на словацьких кордонах, але водночас вважає росіян більш надійними партнерами, ніж українців.

Як відомо, Угорщина стала єдиною країною, яка не підтримала документ Європейської Ради, складений за підсумками саміту ЄС щодо України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на інформацію на сайті Євроради.

У підсумковому документі підтверджується підтримка незалежності, суверенітету, територіальної цілісності України й підходу «мир через силу», а також висловлюється готовність посилити тиск на РФ шляхом нових санкцій та заморожування російських активів.

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Теги: міністр санкції Словаччина партії Роберт Фіцо

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