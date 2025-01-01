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Історична подія. Україна зупинила транзит російського газу

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
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Історична подія. Україна зупинила транзит російського газу
Тепер газотранспортна система України працює в режимі відсутності транзиту російського газу
фото з відкритих джерел

Із 07:00 зупинено транспортування російського газу територією України

Сьогодні, 1 січня, о 07:00 в інтересах національної безпеки зупинено транспортування російського природного газу територією України. Про це повідомляє Міненерго.

Україна в установленому порядку проінформувала про це міжнародних партнерів.

«Ми зупинили транзит російського газу, це історична подія. росія втрачає ринки, вона буде зазнавати фінансових втрат. Європа вже прийняла рішення про те, щоб відмовитися від російського газу. І європейська ініціатива Repower EU передбачає саме те, що сьогодні зробила Україна», – наголосив міністр енергетики Герман Галущенко.

Зазначається, що тепер газотранспортна система України працює в режимі відсутності транзиту російського газу.

«Інфраструктура газотранспортної системи завчасно підготовлена до функціонування в режимі нульового транзиту і надійного газопостачання українських споживачів», – йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що якщо транзит газу припиниться, то газопровідна система України може стати мішенню для РФ.

До слова, Україна має 38 600 км газопровідної системи.

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Теги: газ транзит

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