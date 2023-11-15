В обхід санкцій Москва купила канадську систему для виявлення дронів

SkyEye може «вести» до 14 цілей одночасно і здатна виявити БПЛА на відстані до 35 км

Навчальний заклад, який придбав SkyEye, займається розробкою систем протидії дронам

Російський технологічний університет МІРЕА в обхід санкцій закупив у канадської компанії Skycope Technologies Inc. радар-детектор для виявлення дронів. Про це з посиланням на контракт із сайту держзакупівель повідомляють російські ЗМІ.

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Згідно з контрактом на початку травня університет оголосив тендер на закупівлю системи, а вже в червні отримав радар-детектор SkyEye. Ймовірно, його завезли з порушенням санкцій Канади.

В документах вказано, що поставив його радар підприємець Максим Суслопаров. Також до держконтракту додали декларацію Євразійського економічного союзу на ввезення систем SkyEye, отриману в січні 2023 року московською компанією Техком.

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Навчальний заклад, який придбав SkyEye займається розробкою систем протидії дронам. Він також придбав три китайські антидронові рушниці «Дрон 1200».

За даними компанії-виробника, цей радар важить менше ніж 10 кг і може бути розгорнутий протягом п'яти хвилин. SkyEye може «вести» до 14 цілей одночасно і здатна виявити БПЛА на відстані до 35 км на відкритій місцевості та до 10 км – в умовах міської забудови.

Бібліотека розпізнавання дронів цього радара містить понад 330 моделей. Однак система штучного інтелекту практично безпомилково ідентифікує й невідомі для SkyEye дрони.

Раніше повідомлялося, що розслідувачі виявили компанії, які в обхід санкцій постачають до РФ китайські дрони. Згідно з даними платформи 52WMB, постачання дронів у Росію відбувалося протягом усього 2022 року – цими постачаннями займалася компанія «Айметро»