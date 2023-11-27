Санкції проти Росії. Поточні результати

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ЄС запровадить санкції проти росіян, які брали участь у захопленні європейських активів

Інформація щодо поточних втрат рф внаслідок санкцій

•1•

Росія більше не входить у топ-50 провідних наукових центрів світу.

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У рейтингу, який враховує кількість публікацій у 82 ключових наукових журналах, москва пропустила вперед більшість європейських столиць, 20 міст Китаю, 14 міст США, університетські центри Австралії (Мельбурн), Канади (Монреаль) та Південної Кореї (Сеул).

За останні два десятиліття кількість дослідників у росії скоротилася на 25% і на початок 2022 року опустилася до мінімуму за всю сучасну історію рф.

•2•

У рф до новорічних свят яловичина зросте в ціні на 7-10 %.

Виробництво яловичини – галузь, яка серйозно залежить від імпорту.

До росії завозиться щонайменше 20 відсотків загального обсягу виробництва.

Також на вартість м'яса сильно вплинули витрати виробників через валютний курс, ставку кредиту, транспортні та енергетичні тарифи, ціни на корми та ветпрепарати.

•3•

У Стамбулі виявили ще одну супер яхту путіна за 50 млн дол США, яку використовує Кабаєва.

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За даними журналістів центру «Досьє», йдеться про 71-метрову яхту «Victoria» і 38-метровий човен «Orion», який його супроводжує.

Яхту «Victoria», як і ще одну суперяхту путіна «Graceful», будував військовий завод «Севмаш».

Наразі яхта «Victoria» знаходиться на ремонті в турецькому порту Тузла неподалік Стамбулу.

•4•

ЄС запровадить санкції проти росіян, які брали участь у захопленні європейських активів.

Євросоюз має намір додати до 12-го санкційного пакету санкції проти осіб і організацій, які брали участь у захопленні активів європейських компаній у рф.

Брюссель досі не карав тих, хто заробив на конфіскації, але це зміниться, якщо країни ЄС схвалять останні пропозиції Єврокомісії.

Згідно з пропозиціями, ЄС зможе вживати обмежувальних заходів щодо тих, хто «отримує вигоду від примусової передачі власності або контролю за зареєстрованими в рф організаціями, які до цього належали особам з Європейського Союзу або контролювалися ними».

•5•

Деякі країни ЄС виступають проти посилення боротьби з обходом санкцій проти росії.