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Володимир Омелян Політик

Санкції проти Росії. Поточні результати

glavcom.ua
ЄС запровадить санкції проти росіян, які брали участь у захопленні європейських активів
фото з відкритих джерел

Інформація щодо поточних втрат рф внаслідок санкцій

•1•

Росія більше не входить у топ-50 провідних наукових центрів світу.

  • У рейтингу, який враховує кількість публікацій у 82 ключових наукових журналах, москва пропустила вперед більшість європейських столиць, 20 міст Китаю, 14 міст США, університетські центри Австралії (Мельбурн), Канади (Монреаль) та Південної Кореї (Сеул).
  • За останні два десятиліття кількість дослідників у росії скоротилася на 25% і на початок 2022 року опустилася до мінімуму за всю сучасну історію рф.

•2•

У рф до новорічних свят яловичина зросте в ціні на 7-10 %.

  • Виробництво яловичини – галузь, яка серйозно залежить від імпорту.
  • До росії завозиться щонайменше 20 відсотків загального обсягу виробництва.
  • Також на вартість м'яса сильно вплинули витрати виробників через валютний курс, ставку кредиту, транспортні та енергетичні тарифи, ціни на корми та ветпрепарати.

•3•

У Стамбулі виявили ще одну супер яхту путіна за 50 млн дол США, яку використовує Кабаєва.

  • За даними журналістів центру «Досьє», йдеться про 71-метрову яхту «Victoria» і 38-метровий човен «Orion», який його супроводжує.
  • Яхту «Victoria», як і ще одну суперяхту путіна «Graceful», будував військовий завод «Севмаш».
  • Наразі яхта «Victoria» знаходиться на ремонті в турецькому порту Тузла неподалік Стамбулу.

•4•

ЄС запровадить санкції проти росіян, які брали участь у захопленні європейських активів.

  • Євросоюз має намір додати до 12-го санкційного пакету санкції проти осіб і організацій, які брали участь у захопленні активів європейських компаній у рф.
  • Брюссель досі не карав тих, хто заробив на конфіскації, але це зміниться, якщо країни ЄС схвалять останні пропозиції Єврокомісії.
  • Згідно з пропозиціями, ЄС зможе вживати обмежувальних заходів щодо тих, хто «отримує вигоду від примусової передачі власності або контролю за зареєстрованими в рф організаціями, які до цього належали особам з Європейського Союзу або контролювалися ними».

•5•

Деякі країни ЄС виступають проти посилення боротьби з обходом санкцій проти росії.

  • Група країн-членів ЄС наполягає на послабленні пропозицій ЄС, спрямованих на боротьбу з обходом санкцій проти росії через треті країни.
  • Зазначається, що Єврокомісія планує посилити санкції проти росії, заборонивши купувати через посередників у третіх країнах деякі товари, які можуть використовуватися для військового виробництва.
  • Крім того, експортери таких товарів повинні будуть внести певну суму на депозитний рахунок, яка буде конфіскована і щонайменше половина цієї суми буде перерахована до трастового фонду для України, якщо продукція буде продана рф.
  • Але дипломатичні посланці групи великих країн-членів ЄС цього тижня висловили кілька занепокоєнь щодо цих пропозицій, включаючи сумніви щодо їхньої законності, а також щодо того, чи можна вимагати від імпортерів таких гарантій і положень.
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Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: росія тарифи санкції

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