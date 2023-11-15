Російські війська намагаються відновити ініціативу на полі бою – ISW

Російським військам буде важко відновити ініціативу на полі бою через наступ української армії

Росія, ймовірно, хоче перехопити ініціативу на полі бою в Україні. Війська РФ проводять кілька одночасних наступальних операцій на сході. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

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За словами аналітиків, наразі залишається незрозумілим, чи зможуть російські війська повністю відновити ініціативу, оскільки українські війська продовжують тиск на критичних ділянках фронту.

Кілька українських офіційних осіб відзначили, що ситуація вздовж лінії фронту є складною, але українські сили зберігають контроль над бойовим простором.

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«Заяви українських офіційних осіб щодо нинішніх темпів російських операцій на лінії фронту узгоджуються з оцінкою ISW щодо російських наступальних операцій, зокрема на Куп’янському, Бахмутському та Авдіївському напрямках», – йдеться у звіті.

На думку аналітиків ISW, російським військам буде важко повністю відновити ініціативу на полі бою, оскільки українські війська продовжують наступальні операції та досягають успіхів вздовж фронту. Зокрема на заході Запорізької області та на лівому березі Херсона.

Аналітики ISW вважають, що російському військовому командуванню доведеться вирішити, чи зберігати певні російські елементи на окремих ділянках фронту для захисту від українського наступу, чи передислокувати їх для підтримки наступу в інших місцях. Це, ймовірно, зашкодить Росії повністю відновити ініціативу в найближчі тижні.

Нагадаємо, на Таврійському напрямку росіяни готують загони «Шторм Z» та новомобілізованих для нових штурмів.

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Раніше повідомлялося, що окупанти перекидають партію військової техніки з тимчасово окупованого Криму в бік Херсонської області.

Між тим, на Бахмутському напрямку російські загарбники «з новими силами» припинили стояти в обороні і відновили наступні операції.