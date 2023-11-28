Іноземний бізнес сплатив $20 млрд у бюджет РФ за рік до повномасштабного вторгнення

Серед країн, компанії яких здійснювали економічну діяльність на російському ринку, лідирують США, Німеччина, Велика Британія, Франція

У 2021 році іноземний бізнес сплатив майже $20 млрд податків у бюджет Росії, що становило третину військового бюджету РФ. Про це під час презентації аналітичного звіту «Вплив громадянського суспільства на поведінку компаній у зв’язку з початком повномасштабного вторгнення РФ в Україну» розповіла дослідниця та професорка Державного Біотехнологічного Університету Наталія Савицька.

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За її словами, на початку війни присутність іноземних компаній на ринку РФ була суттєвою. «У 2021 році іноземний бізнес у бюджет Російської Федерації сплатив майже 20 млрд доларів податків, це становило третину військового бюджету РФ», – сказала Наталія Савицька.

Вона зазначила, що із 100 найвідоміших компаній, які за версією Kantar у 2021 році входили у топ-100 найцінніших брендів світу, 78 вели комерційну діяльність в Росії, мали фізичну присутність на російському ринку, виробничі потужності, дилерську мережу тощо.

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До них, зокрема, належать: Apple (1 місце рейтингу Kantar BrandZ), Google (2 місце), McDonald’s (6), PepsiCo (14), Coca-Cola (17), Samsung (44), L’Oréal (50), Toyota (66), IKEA (91), KFC (95), Airbnb (99).

Крім того, за результатами дослідження, серед країн, компанії яких здійснювали економічну діяльність на російському ринку, лідирують США, Німеччина, Велика Британія, Франція.

Нагадаємо, група країн-членів ЄС наполягає на послабленні пропозицій Європейського Союзу, спрямованих на боротьбу з обходом санкцій проти Росії через треті країни.

До слова, унаслідок введених Заходом санкцій країна-агресорка втратила 76 пасажирських літаків.