Зеленський зустрінеться з Трампом: названо дату

Розмова між президентами відбулася після переговорів Трампа з російським диктатором

Зеленський у понеділок полетить до Вашингтона на зустріч із Трампом

Президент України здійснить візит до Вашингтона в понеділок, щоб провести зустріч із президентом США Дональдом Трампом. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Володимира Зеленського.

За підсумками тривалої розмови між лідерами український президент прийняв запрошення та повідомив, що планує обговорити всі деталі «по завершенню вбивств, по завершенню війни» саме під час зустрічі у Білому домі.

Нагадаємо, розмова між президентами відбулася після переговорів Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним. Під час спілкування президент Трамп поінформував українську сторону про основні пункти своєї зустрічі.

Як відомо, президент України провів тривалу та змістовну розмову з Президентом США Дональдом Трампом. Переговори тривали понад півтори години, з яких приблизно годину лідери спілкувалися тет-а-тет, а решту часу — за участі європейських лідерів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Володимира Зеленського.

Україна підтверджує готовність працювати максимально продуктивно задля миру. Президент Трамп поінформував українського лідера про свою зустріч із російським керівником, розповівши про основні пункти розмови. Зазначається, що «сила Америки впливає на розвиток ситуації».