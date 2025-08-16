Головна Країна Політика
search button user button menu button

Зеленський зустрінеться з Трампом: названо дату

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
Зеленський зустрінеться з Трампом: названо дату
Розмова між президентами відбулася після переговорів Трампа з російським диктатором
фото: Reuters

Зеленський у понеділок полетить до Вашингтона на зустріч із Трампом

Президент України здійснить візит до Вашингтона в понеділок, щоб провести зустріч із президентом США Дональдом Трампом. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Володимира Зеленського.

За підсумками тривалої розмови між лідерами український президент прийняв запрошення та повідомив, що планує обговорити всі деталі «по завершенню вбивств, по завершенню війни» саме під час зустрічі у Білому домі.

Нагадаємо, розмова між президентами відбулася після переговорів Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним. Під час спілкування президент Трамп поінформував українську сторону про основні пункти своєї зустрічі.

Як відомо, президент України провів тривалу та змістовну розмову з Президентом США Дональдом Трампом. Переговори тривали понад півтори години, з яких приблизно годину лідери спілкувалися тет-а-тет, а решту часу — за участі європейських лідерів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Володимира Зеленського.

Україна підтверджує готовність працювати максимально продуктивно задля миру. Президент Трамп поінформував українського лідера про свою зустріч із російським керівником, розповівши про основні пункти розмови. Зазначається, що «сила Америки впливає на розвиток ситуації».

Читайте також:

Теги: США Дональд Трамп Володимир Зеленський переговори

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Путін та Трамп, Анкоридж, Аляска, 15 серпня 2025 року
Трамп спробував, а Путін виграв
Сьогодні, 09:35
Путін повторює свій підступний маневр
Підступна пропозиція: території в обмін на мир
9 серпня, 21:44
Москва звинуватила Вашингтон у спробі захопити процес примирення між Баку і Єреваном та відсунути на другий план регіональні держави. На колажі: лідери Вірменії, США та Азербайджану
Що Вірменія та Азербайджан отримають від переговорів під егідою Трампа?
8 серпня, 17:00
Президент наголосив, що справжнього результату можна досягти лише під час зустрічі на рівні лідерів
Президент назвав три ключові теми для нових переговорів з Москвою
21 липня, 18:14
Орбан: Він – обраний народом президент України. Я завжди прагну діяти відповідно до належного рівня, що важливо для побудови добрих відносин
Орбан раптово висловив повагу до Зеленського
30 липня, 23:48
Загалом союзники мають намір надати Україні зброї на суму до $10 млрд
Reuters: США і НАТО розробляють схему фінансування постачання зброї Україні
2 серпня, 00:22
Міллер: Трамп чітко дав зрозуміти: Індії неприйнятно надалі фінансувати цю війну, купуючи нафту в Росії
У США звинуватили Індію у фінансуванні війни РФ через купівлю російської нафти
4 серпня, 00:51
Путін може запровадити повітряне перемир'я, щоб показати Трампу готовність до мирного врегулювання
Bloomberg: Путін продовжить вести війну з Україною, але готує жест для Штатів
6 серпня, 04:03
Голова російського МЗС з’явився в Анкориджі у світшоті з написом «СССР»
Лавров прибув на Аляску у светрі «СССР»
Вчора, 11:47

Політика

Шмигаль перетягнув частину своїх радників до Міноборони
Шмигаль перетягнув частину своїх радників до Міноборони
Зеленський зустрінеться з Трампом: названо дату
Зеленський зустрінеться з Трампом: названо дату
Зеленський підтримав пропозицію Трампа щодо тристоронньої зустрічі
Зеленський підтримав пропозицію Трампа щодо тристоронньої зустрічі
Зеленський і Трамп провели телефонну розмову
Зеленський і Трамп провели телефонну розмову
Кабмін провів низку кадрових змін у державних службах: подробиці
Кабмін провів низку кадрових змін у державних службах: подробиці
Росія вбиває у день переговорів – Зеленський
Росія вбиває у день переговорів – Зеленський

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
277K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 16 серпня: ситуація на фронті
110K
Карта повітряних тривог України онлайн 16 серпня 2025
2583
На Алясці домовилися домовлятися. Що це означає?
2463
Переговори Трампа та Путіна: головні тези
2447
Лише два слова: Трамп зробив незвичний прогноз перед зустріччю із Путіним
2347
Переговори Путіна і Трампа завершилися: перші деталі

Новини

Ядерну зброю треба було віддавати США, а не Росії, – Ющенко
Вчора, 07:39
Карта бойових дій в Україні станом на 12 серпня 2025 року
12 серпня, 08:10
У «Резерв+» зʼявилась функція сплати штрафу за неприбуття за повісткою: як це працює
12 серпня, 04:30
Готувала удар по промислових об’єктах: у Запоріжжі затримано російську агентку
11 серпня, 10:57
Землетрус у Туреччині: є жертва, десятки постраждалих, зруйновані будинки
11 серпня, 01:26
ЗСУ звільнили село на Сумщині – Генштаб
10 серпня, 11:15

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua