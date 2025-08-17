Головна Світ Політика
search button user button menu button

На зустріч Зеленського з Трампом відправиться делегація європейських лідерів

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
На зустріч Зеленського з Трампом відправиться делегація європейських лідерів
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц та прем'єрка Італії Джорджія Мелоні приєднаються до зустрічі Зеленського і Трампа
колаж: glavcom.ua

Широка делегація європейських лідерів приєднається до зустрічі Зеленського та Трампа

До зустрічі президента України Володимира Зеленського з Дональдом Трампом, що відбудеться 18 серпня у Вашингтоні, приєднається широка делегація європейських лідерів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Sky News.

За інформацією Sky News, до зустрічі приєднаються канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, прем'єрка Італії Джорджія Мелоні та президент Франції Еммануель Макрон.

Раніше президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн підтвердила свою участь, повідомивши у своєму дописі в X, що приєднається до зустрічі «на прохання президента Зеленського». Також видання Politico раніше повідомляло про можливу присутність президента Фінляндії Александра Стубба та генерального секретаря НАТО Марка Рютте, що тепер підтверджується ширшим складом делегації.

Присутність такої кількості високопоставлених європейських політиків перетворює двосторонні переговори на багатосторонню зустріч. Це підкреслює занепокоєння європейських країн щодо можливих домовленостей, які можуть бути неприйнятними для України, зокрема щодо територіальних поступок.

Європейські лідери прагнуть представити спільну позицію щодо підтримки України та переконати Дональда Трампа врахувати інтереси Європи в будь-яких подальших переговорах.

Нагаємо, президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн підтвердила, що приєднається до зустрічі президента України Володимира Зеленського та Дональда Трампа, яка відбудеться 18 серпня у Вашингтоні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Урсулу фон дер Ляєн.

У своєму дописі Урсула фон дер Ляєн зазначила, що спочатку проведе зустріч із Володимиром Зеленським у Брюсселі.

Читайте також:

Теги: Володимир Зеленський Урсула фон дер Ляєн Еммануель Макрон Марк Рютте Європейський союз США Дональд Трамп переговори

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Трамп: Я не вірю, що це станеться, поки я тут. Він ніколи цього не зробить, поки я президент, – президент Сі сказав мені це
Трамп: Сі Цзіньпін пообіцяв не атакувати Тайвань, поки я при владі
Вчора, 06:36
За словами співрозмовника CNN, Келлог сприймається російською стороною прихильником України
Чому Трамп не взяв Келлога на зустріч із Путіним? Пояснення CNN
15 серпня, 20:07
Бессент: Хочу сказати, що європейським колегам час або змиритися, або замовкнути
Міністр фінансів США розкритикував Європу за купівлю індійської нафти
15 серпня, 02:32
США та Південна Корея оголосили про проведення спільних навчань
Південна Корея та США проведуть спільні навчання. КНДР вийшла з заявою
11 серпня, 02:45
Як зустріч Трампа і Путіна вплине на Україну
Трамп і Путін: велика гра. Чого чекати Україні?
9 серпня, 18:51
Володимир Зеленський із Діком Схофом на полях саміту НАТО
Дизайнер Зеленського пояснив, чому президент знову носить костюми
27 липня, 10:28
Норми документа пропонують механізм запобігання розвідувально-підривній діяльності іноземних спецслужб проти України
Зеленський вніс до Ради законопроєкт про незалежність НАБУ і САП
24 липня, 19:02
Дронове божевілля Путіна: чи витримає Україна? Світові ЗМІ аналізують посилення російських ударів
Дронове божевілля Путіна: чи витримає Україна? Світові ЗМІ аналізують посилення російських ударів аналітика
23 липня, 09:50
Грем: Я дуже радий бачити, що наші європейські союзники ухвалили ще один пакет санкцій проти Путіна
Сенатор США назвав ключовий інструмент тиску на Путіна
22 липня, 04:04

Політика

На зустріч Зеленського з Трампом відправиться делегація європейських лідерів
На зустріч Зеленського з Трампом відправиться делегація європейських лідерів
Фон дер Ляєн приєднається до зустрічі Зеленського та Трампа
Фон дер Ляєн приєднається до зустрічі Зеленського та Трампа
Politico: Президент Фінляндії може поїхати до США разом із Зеленським
Politico: Президент Фінляндії може поїхати до США разом із Зеленським
Умови Путіна: що відомо про «мирні пропозиції» та поступки від Росії
Умови Путіна: що відомо про «мирні пропозиції» та поступки від Росії
Литва закликає ЄС готувати 19-й пакет санкцій проти Росії
Литва закликає ЄС готувати 19-й пакет санкцій проти Росії
Фіцо закликав надати Росії гарантії безпеки
Фіцо закликав надати Росії гарантії безпеки

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
277K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 17 серпня: ситуація на фронті
110K
Карта повітряних тривог України онлайн 17 серпня 2025
6768
В Італії п'яні росіяни влаштували конфлікт з родиною футболіста збірної України: деталі
3608
Путін назвав країну, яка може стати гарантом безпеки України
3599
Що Трамп подарував Путіну? У готелі на Алясці знайдено документ, який розкриває нові деталі зустрічі
3491
Путін після зустрічі із Трампом зробив заяву

Новини

Херсонщину атакувано з артилерії та дронів: поранені 13 людей
Вчора, 14:08
Ядерну зброю треба було віддавати США, а не Росії, – Ющенко
15 серпня, 07:39
Карта бойових дій в Україні станом на 12 серпня 2025 року
12 серпня, 08:10
У «Резерв+» зʼявилась функція сплати штрафу за неприбуття за повісткою: як це працює
12 серпня, 04:30
Готувала удар по промислових об’єктах: у Запоріжжі затримано російську агентку
11 серпня, 10:57
Землетрус у Туреччині: є жертва, десятки постраждалих, зруйновані будинки
11 серпня, 01:26

Прес-релізи

Мистецтво з передової: у Києві відкривається виставка воїна-художника Юрія Погребняка
Мистецтво з передової: у Києві відкривається виставка воїна-художника Юрія Погребняка
16 серпня, 17:10
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua