На зустріч Зеленського з Трампом відправиться делегація європейських лідерів

Широка делегація європейських лідерів приєднається до зустрічі Зеленського та Трампа

До зустрічі президента України Володимира Зеленського з Дональдом Трампом, що відбудеться 18 серпня у Вашингтоні, приєднається широка делегація європейських лідерів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Sky News.

За інформацією Sky News, до зустрічі приєднаються канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, прем'єрка Італії Джорджія Мелоні та президент Франції Еммануель Макрон.

Раніше президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн підтвердила свою участь, повідомивши у своєму дописі в X, що приєднається до зустрічі «на прохання президента Зеленського». Також видання Politico раніше повідомляло про можливу присутність президента Фінляндії Александра Стубба та генерального секретаря НАТО Марка Рютте, що тепер підтверджується ширшим складом делегації.

Присутність такої кількості високопоставлених європейських політиків перетворює двосторонні переговори на багатосторонню зустріч. Це підкреслює занепокоєння європейських країн щодо можливих домовленостей, які можуть бути неприйнятними для України, зокрема щодо територіальних поступок.

Європейські лідери прагнуть представити спільну позицію щодо підтримки України та переконати Дональда Трампа врахувати інтереси Європи в будь-яких подальших переговорах.

