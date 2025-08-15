Путін прилетів на Аляску з Магадана

Літак Іл-96 російського диктатора Володимира Путіна здійснив посадку на військовій базі «Ельмендорф-Річардсон» в Анкориджі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на російську службу BBC News.

Путін прилетів на Аляску з Магадана.

Нагадаємо, зустріч Володимира Путіна і Дональда Трампа розпочнеться сьогодні, 15 серпня, приблизно о 22:30 за київським/московським часом. Головною темою саміту стане врегулювання війни в Україні, а також обговорять торговельно-економічну співпрацю.

Як повідомлялося, президент США Дональд Трамп вже приземлився на військовій базі Елмендорф-Річардсон на Алясці на борту літака Air Force One.

До слова, через позицію Росії спеціального представника президента США Кіта Келлога не включили до складу американської делегації, яка у п’ятницю, 15 серпня, вирушила на Аляску для участі в саміті.

Зауважимо, запланована зустріч між президентом США Дональдом Трампом і російським диктатором Володимиром Путіним тепер відбудеться у форматі «три на три».