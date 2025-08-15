Головна Світ Політика
search button user button menu button

Путін прилетів на Аляску

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Путін прилетів на Аляску
фото: скриншот з відео

Путін прилетів на Аляску з Магадана

Літак Іл-96 російського диктатора Володимира Путіна здійснив посадку на військовій базі «Ельмендорф-Річардсон» в Анкориджі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на російську службу BBC News.

Путін прилетів на Аляску з Магадана.

Підписуйтеся на канал «Главкома» у соцмережі Х

Нагадаємо, зустріч Володимира Путіна і Дональда Трампа розпочнеться сьогодні, 15 серпня, приблизно о 22:30 за київським/московським часом. Головною темою саміту стане врегулювання війни в Україні, а також обговорять торговельно-економічну співпрацю.

Як повідомлялося, президент США Дональд Трамп вже приземлився на військовій базі Елмендорф-Річардсон на Алясці на борту літака Air Force One.

До слова, через позицію Росії спеціального представника президента США Кіта Келлога не включили до складу американської делегації, яка у п’ятницю, 15 серпня, вирушила на Аляску для участі в саміті.

Зауважимо, запланована зустріч між президентом США Дональдом Трампом і російським диктатором Володимиром Путіним тепер відбудеться у форматі «три на три».

Читайте також:

Теги: путін переговори Аляска

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Трамп поговорив з Лукашенко перед тим, як зустрінеться з Путіним на Алясці
Таємний сенс розмови Трампа з Лукашенко
Сьогодні, 19:12
На борту літака перебуває російська делегація, яка прибула на зустріч
Зустріч Трампа і Путіна. Перший кремлівський літак вже прибув на Аляску
Вчора, 18:05
США не укладатимуть угоду з РФ щодо України? Заява Трампа
США не укладатимуть угоду з РФ щодо України? Заява Трампа
11 серпня, 19:15
Лідери ЄС хочуть провести із Трампом приватні дискусії
Зустріч Трампа з Путіним. Лідери ЄС хочуть поговорити з президентом США – Bloomberg
11 серпня, 11:53
Трамп сказав, що зустріч президента України Володимира Зеленського з Путіним не є обов'язковою
Дональд Трамп прокоментував можливу зустріч Зеленського з Путіним
8 серпня, 00:17
Сьогодні мають відбутися переговори спецпосланця Трампа з російськими офіційними особами
Літак, яким користується Віткофф, прибув до Москви
6 серпня, 07:23
Речник Кремля зробив заяву про зустріч Зеленського та Путіна
Путін готовий до зустрічі із Зеленським: деталі від Кремля
4 серпня, 12:31
Москва прагне не лише контролювати контент, а й повністю ізолювати російський інтернет за китайською моделлю
Кремль посилює цифровий контроль: у Росії створюють «внутрішній інтернет»
4 серпня, 00:26
Трамп: Мене обурює те, що робить Росія. Це огидно. Це війна Байдена, не моя. Але я сказав, що коли прийду до влади, намагатимусь усе це зупинити
Вибухи у Росії та нові заяви Трампа: головне за ніч
1 серпня, 05:54

Політика

Трамп зустрівся з Путіним (відео)
Трамп зустрівся з Путіним (відео)
Путін прилетів на Аляску
Путін прилетів на Аляску
Тет-а-тет не буде? Формат саміту на Алясці змінено
Тет-а-тет не буде? Формат саміту на Алясці змінено
Трамп приземлився на Алясці
Трамп приземлився на Алясці
Патріарх Кирило помолився за «дружбу ядерних держав»
Патріарх Кирило помолився за «дружбу ядерних держав»
Ще один російський борт приземлився на Алясці
Ще один російський борт приземлився на Алясці

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
276K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 15 серпня: ситуація на фронті
110K
Карта повітряних тривог України онлайн 15 серпня 2025
27K
Аляска зустріла російських пропагандистів розкладачками (фото)
12K
Де в Європі найгірший пляжний відпочинок: туристи діляться враженнями
6584
Лавров прибув на Аляску у светрі «СССР»
4247
Ексглава МВС Аваков вперше за тривалий час подав голос

Новини

Ядерну зброю треба було віддавати США, а не Росії, – Ющенко
Сьогодні, 07:39
Карта бойових дій в Україні станом на 12 серпня 2025 року
12 серпня, 08:10
У «Резерв+» зʼявилась функція сплати штрафу за неприбуття за повісткою: як це працює
12 серпня, 04:30
Готувала удар по промислових об’єктах: у Запоріжжі затримано російську агентку
11 серпня, 10:57
Землетрус у Туреччині: є жертва, десятки постраждалих, зруйновані будинки
11 серпня, 01:26
ЗСУ звільнили село на Сумщині – Генштаб
10 серпня, 11:15

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua