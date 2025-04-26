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Путін заборонив нести яйця на парад 9 травня

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Путін заборонив нести яйця на парад 9 травня
З яйцями та іншими продуктами суворо заборонено приходити на парад у Москві
фото з відкритих джерел

Суворо заборонено приносити яйця, та іншу їжу

На параді 9 травня в Москві, для всіх відвідувачів, включно з представниками ЗМІ та запрошеними гостями, діятимуть правила безпеки. Як повідомляють російські ЗМІ, учасники події проходитимуть стандартну перевірку речей, а перелік заборонених до пронесення предметів містить 26 пунктів, інформує «Главком».

Згідно з вимогами, до зони проведення параду заборонено проносити будь-які продукти харчування, контейнери для їжі, сипучі речовини (за винятком ліків) та будь-які рідини. Також не допускаються прапори, банери та друковані матеріали з релігійним, політичним або образливим змістом. Вхід із тваринами теж заборонено.

Під заборону потрапили всі види зброї та боєприпасів, зокрема ножі, кортики й інші ріжучі предмети. Не дозволяється приносити аерозольні балончики, піротехніку, хімічні речовини, легкозаймисті та вибухонебезпечні матеріали. Заборонено і пристрої для нагріву рідини — зокрема, електронні сигарети та вейпи.

Забороняється мати при собі матеріали з екстремістським, образливим або дискримінаційним змістом, включно з нацистською символікою. Це стосується й одягу. Додатково встановлені вимоги до зовнішнього вигляду відвідувачів: не допускаються бронежилети, корсети (крім медичних), а також предмети, які ускладнюють ідентифікацію особи, зокрема маскувальні елементи.

Заборонено проносити дрони та будь-яку техніку, що може завадити роботі служб безпеки. Професійна фото- та відеотехніка, а також портативні зарядні пристрої дозволені виключно акредитованим журналістам.

Крім того, уряд Російської Федерації виключив концерт на Червоній площі з переліку офіційних заходів до 9 травня.

Путін заборонив нести яйця на парад 9 травня фото 1
Путін заборонив нести яйця на парад 9 травня фото 2

Раніше «Главком» підготував список політиків, які розділять з російським диктатором святкування Дня перемоги:

  • Прем'єр Словаччини Роберт Фіцо,
  • Президент Сербії Александр Вучич,
  • Президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва,
  • Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв,
  • Президент Палестини Махмуд Аббас,
  • Голова Китаю Сі Цзіньпін,
  • Прем'єр Індії Нарендра Моді,
  • Самопроголошений президент Білорусії Олександр Лукашенко,
  • Прем'єр Вірменії Нікол Пашинян,
  • Президент Таджикистану Емомалі Рахмон,
  • Президент Куби Мігель Діас-Канель.

Також виконувач обов'язків посла Ізраїлю в Москві Олександр Бен Цві заявляв, що Ізраїль ніколи не відмовиться від святкування 9 травня, а країна буде присутньою на параді в Москві.

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Теги: росія путін парад

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