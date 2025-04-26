Путін заборонив нести яйця на парад 9 травня

З яйцями та іншими продуктами суворо заборонено приходити на парад у Москві

Суворо заборонено приносити яйця, та іншу їжу

На параді 9 травня в Москві, для всіх відвідувачів, включно з представниками ЗМІ та запрошеними гостями, діятимуть правила безпеки. Як повідомляють російські ЗМІ, учасники події проходитимуть стандартну перевірку речей, а перелік заборонених до пронесення предметів містить 26 пунктів, інформує «Главком».

Згідно з вимогами, до зони проведення параду заборонено проносити будь-які продукти харчування, контейнери для їжі, сипучі речовини (за винятком ліків) та будь-які рідини. Також не допускаються прапори, банери та друковані матеріали з релігійним, політичним або образливим змістом. Вхід із тваринами теж заборонено.

Під заборону потрапили всі види зброї та боєприпасів, зокрема ножі, кортики й інші ріжучі предмети. Не дозволяється приносити аерозольні балончики, піротехніку, хімічні речовини, легкозаймисті та вибухонебезпечні матеріали. Заборонено і пристрої для нагріву рідини — зокрема, електронні сигарети та вейпи.

Забороняється мати при собі матеріали з екстремістським, образливим або дискримінаційним змістом, включно з нацистською символікою. Це стосується й одягу. Додатково встановлені вимоги до зовнішнього вигляду відвідувачів: не допускаються бронежилети, корсети (крім медичних), а також предмети, які ускладнюють ідентифікацію особи, зокрема маскувальні елементи.

Заборонено проносити дрони та будь-яку техніку, що може завадити роботі служб безпеки. Професійна фото- та відеотехніка, а також портативні зарядні пристрої дозволені виключно акредитованим журналістам.

Крім того, уряд Російської Федерації виключив концерт на Червоній площі з переліку офіційних заходів до 9 травня.

Раніше «Главком» підготував список політиків, які розділять з російським диктатором святкування Дня перемоги:

Прем'єр Словаччини Роберт Фіцо,

Президент Сербії Александр Вучич,

Президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва,

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв,

Президент Палестини Махмуд Аббас,

Голова Китаю Сі Цзіньпін,

Прем'єр Індії Нарендра Моді,

Самопроголошений президент Білорусії Олександр Лукашенко,

Прем'єр Вірменії Нікол Пашинян,

Президент Таджикистану Емомалі Рахмон,

Президент Куби Мігель Діас-Канель.

Також виконувач обов'язків посла Ізраїлю в Москві Олександр Бен Цві заявляв, що Ізраїль ніколи не відмовиться від святкування 9 травня, а країна буде присутньою на параді в Москві.