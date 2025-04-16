ЄС шукає спосіб вводити санкції проти РФ без схвалення Угорщини – Politico

Politico: Право вето Угорщини може втратити сенс згідно із планами, які розробляє група країн

Країни Євросоюзу працюють над механізмом, який не дасть Угорщині заблокувати запровадження санкцій проти Росії. Про це повідомляє Politico з посиланням на дипломатичні джерела, пише «Главком».

«Шість дипломатів підтвердили: щонайменше півдюжини столиць роблять спільні зусилля щодо включення загальноєвропейських санкцій щодо Росії у внутрішнє законодавство», – йдеться у матеріалі. Це може позбавити Будапешт можливості блокувати європейські санкції, для продовження яких потрібна одностайна підтримка блоку кожні шість місяців.

Щонайменше шість держав, зокрема Чехія та Бельгія, підтримують перенесення введення обмежень на рівень національних законодавств, вони сподіваються, що у перспективі «це зможе підірвати здатність» Угорщини накласти вето на продовження санкцій, сказали джерела. ЄС продовжує санкції кожні шість місяців, рішення потребує підтримки всіх 27 країн спільноти.

Досі односторонні санкції проти Москви запроваджували держави, географічно близькі до Росії чи зони військових дій в Україні, зазначає Politico. Тепер про реалізацію власних заходів задумалося більше країн.

«Ми, держави-члени та інститути ЄС, повинні усвідомлювати ймовірність того, що санкції, можливо, не будуть продовжені, серйозна ситуація», – сказав один із дипломатів на умовах анонімності.

Ще одне джерело повідомило, що йде «юридична робота» з обходу права вето Угорщини, але попередило, що деякі країни не мають можливості переносити санкції в область національного законодавства. До того ж, наголосив дипломат, «роздільний підхід» буде не таким ефективним, як спільне рішення ЄС.

«Хоча очікується, що не всі уряди підтримають цю ідею, якщо кілька ключових країн підтримають її, це обмежить вплив майбутнього вето Угорщини. Лише кілька прифронтових країн, які межують з Росією, наразі запровадили односторонні санкції, але дипломати підтвердили, що ширше коло столиць зараз думає про впровадження власних заходів», – пишуть журналісти.

Після початку повномасштабного вторгення в Україну ЄС запровадив 16 пакетів санкцій проти Росії. Угорський прем'єр Віктор Орбан не раз обіцяв скористатися правом вето та заблокувати заходи щодо нафти, газу та ядерної енергетики, нагадує газета. Взимку Угорщина висловлювалася проти продовження санкцій, але потім все ж таки погодилася, отримавши від ЄС гарантії енергобезпеки. При цьому Будапешт заявив, що частина їх була порушена.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Угорщини Сіярто наголосив, що ЄС може направити в Україну військових радників для тренування українських військових, і що Угорщина виступає проти.