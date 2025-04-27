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Зеленський обговорив з головою Єврокомісії 17-й пакет санкцій проти РФ

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Зеленський обговорив з головою Єврокомісії 17-й пакет санкцій проти РФ
Зеленський: Особливу увагу приділили підготовці 17-го пакету санкцій ЄС
фото: Офіс Президента

Зеленський розповів, що зустріч була хорошою, окрім санкцій обговорювали заходи, які допоможуть захистити життя українців

Європейський Союз працює над 17-м пакетом санкцій проти Росії через її агресію в Україні. Київ сподівається, що нові обмеження стануть важливим інструментом тиску на Москву, аби сприяти відновленню миру. Про це заявив президент України Володимир Зеленський після зустрічі з президентом Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн, повідомляє «Главком».

Володимир Зеленський розповів, що зустріч була хорошою і присвячена заходам, які допоможуть захистити життя українців, відновити безпеку та наблизити безумовне припинення вогню.

«Особливу увагу приділили підготовці 17-го пакету санкцій ЄС. Важливо, щоб цей пакет був спрямований на ключові сектори російської економіки і став одним з елементів тиску на Росію задля відновлення миру», – підкреслив президент України.

Також Зеленський зазначив, що під час зустрічі обговорювали зміцнення співпраці між Україною та ЄС, зокрема в рамках ініціативи ReArm Europe. Це план переозброєння Європи, ініційований Урсулою фон дер Ляєн цього року. Ініціатива передбачає створення фонду на 150 млрд євро для посилення армій країн Євросоюзу.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський і голова Ради міністрів Італії Джорджа Мелоні провели зустріч у Римі. Як інформує «Главком», про це повідомляє Офіс президента.

Глава держави поінформував про наслідки масованого російського удару по Україні в ніч на 24 квітня. Тоді в Києві загинули 12 людей, іще 87 були поранені. Президент зазначив, що 46 днів тому Україна погодилася на повне, безумовне припинення вогню, і 46 днів Росія продовжує вбивати українців.

Також Дональд Трамп і Володимир Зеленський провели зустріч напередодні похорону Папи Франциска. 

Опісля ж президент США Дональд Трамп припустив, що російський диктатор Володимир Путін не хоче закінчувати війну в Україні.

Теги: Володимир Зеленський Урсула фон дер Ляєн Європейський союз

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