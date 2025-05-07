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Трамп знову заговорив про приєднання Канади до США

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Трамп знову заговорив про приєднання Канади до США
Трамп на зустрічі з Карні сказав: Я вважаю, що це буде величезним зниженням податків для канадських громадян
фото: The White house/Facebook

Дональд Трамп вважає, що приєднання Канади принесе її громадянам низку переваг

Президент США Дональд Трамп знову озвучив ідею приєднання Канади до Сполучених Штатів, навіть під час офіційної зустрічі з прем'єр-міністром Канади Марком Карні в Білому домі. Як повідомляє «Главком» з посиланням на CNN, американський лідер заявив, що бачить Канаду як потенційний 51-й штат США.

На думку Трампа, приєднання Канади принесе її громадянам низку переваг, зокрема зниження податків, доступ до американської армії, медичної допомоги та інших пільг.

«Щоб танцювати танго, потрібні двоє. Я вважаю, що це буде величезним зниженням податків для канадських громадян. Ви отримаєте безкоштовну армію, величезну медичну допомогу, інші речі», – наголосив президент.

Він також пояснив, що його прагнення об’єднати обидві країни частково продиктоване його попередньою кар'єрою у сфері нерухомості. Водночас Трамп уточнив, що ідею обговорюватимуть лише за ініціативи канадської сторони.

Прем'єр-міністр Канади Марк Карні миттєво відповів на заяву Трампа, використавши аналогію з нерухомістю:

«У цій сфері є місця, які ніколи не продаються. Я зустрічався з власниками Канади протягом усієї кампанії останні кілька місяців – вона не продається. І ніколи не буде продаватися».

Карні також наголосив, що Канада планує активізувати інвестиції у власну безпеку та продовжити тісну співпрацю зі США. Крім того, він зазначив, що Трамп «оживив» міжнародну безпеку та діяльність НАТО, і запевнив, що Канада продовжить роботу в рамках альянсу.

На завершення розмови Трамп усе ж повернувся до своєї ідеї, додавши: «Ніколи не говори ніколи».

Раніше ми писали, що у США більше половини населення вірять, що президент Дональд Трамп серйозно налаштований домогтися переходу Канади та Гренландії під американський контроль, а також справді збирається балотуватися на третій президентський термін. Як передає «Главком», про це пише The Hill з посиланням на опитування, проведене Washington Post-ABC News Ipsos.

Теги: США Канада Дональд Трамп Марк Карні

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