Трамп знову заговорив про приєднання Канади до США

Трамп на зустрічі з Карні сказав: Я вважаю, що це буде величезним зниженням податків для канадських громадян

Дональд Трамп вважає, що приєднання Канади принесе її громадянам низку переваг

Президент США Дональд Трамп знову озвучив ідею приєднання Канади до Сполучених Штатів, навіть під час офіційної зустрічі з прем'єр-міністром Канади Марком Карні в Білому домі. Як повідомляє «Главком» з посиланням на CNN, американський лідер заявив, що бачить Канаду як потенційний 51-й штат США.

На думку Трампа, приєднання Канади принесе її громадянам низку переваг, зокрема зниження податків, доступ до американської армії, медичної допомоги та інших пільг.

«Щоб танцювати танго, потрібні двоє. Я вважаю, що це буде величезним зниженням податків для канадських громадян. Ви отримаєте безкоштовну армію, величезну медичну допомогу, інші речі», – наголосив президент.

Він також пояснив, що його прагнення об’єднати обидві країни частково продиктоване його попередньою кар'єрою у сфері нерухомості. Водночас Трамп уточнив, що ідею обговорюватимуть лише за ініціативи канадської сторони.

Прем'єр-міністр Канади Марк Карні миттєво відповів на заяву Трампа, використавши аналогію з нерухомістю:

«У цій сфері є місця, які ніколи не продаються. Я зустрічався з власниками Канади протягом усієї кампанії останні кілька місяців – вона не продається. І ніколи не буде продаватися».

Карні також наголосив, що Канада планує активізувати інвестиції у власну безпеку та продовжити тісну співпрацю зі США. Крім того, він зазначив, що Трамп «оживив» міжнародну безпеку та діяльність НАТО, і запевнив, що Канада продовжить роботу в рамках альянсу.

На завершення розмови Трамп усе ж повернувся до своєї ідеї, додавши: «Ніколи не говори ніколи».

Раніше ми писали, що у США більше половини населення вірять, що президент Дональд Трамп серйозно налаштований домогтися переходу Канади та Гренландії під американський контроль, а також справді збирається балотуватися на третій президентський термін. Як передає «Главком», про це пише The Hill з посиланням на опитування, проведене Washington Post-ABC News Ipsos.