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Скільки коштує квартира у Великій Британії: оновлена статистика

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Скільки коштує квартира у Великій Британії: оновлена статистика
Своя квартира у Лондоні для більшості людей залишається мрією
фото із відкритих джерел

Через дорожнечу житло не можуть купити навіть самі британці

За даними Центрального статистичного бюро Великої Британії, опублікованими 10 грудня, щоб придбати в країні квартиру за середньою ціною 298 тис. фунтів стерлінгів необхідно мати вільний капітал у 69,677 фунтів стерлінгів (3,710 млн грн), а дозволити собі це можуть лише 10% найзаможніших домогосподарств країни. При цьому в самому Лондоні придбати нерухомість не можуть собі дозволити навіть забезпечені люди. Принаймні, так стверджує британська газета The Guardian.

Проблеми з покупкою житла мають люди по всій Великій Британії за винятком Північної Ірландії. Для придбання квартири в Англії потрібні в середньому 298 тис. фунтів стерлінгів, що рівнозначно 8,6 доступним річним доходам більшості домогосподарств. Середній річний прибуток у цій країні становить 35 тис. фунтів стерлінгів.

Співвідношення між середнім річним доходом та середньою вартістю житла у Великій Британії зросло майже вдвічі з 1999 року.

Таким чином, дозволити собі придбання квартири можуть лише люди з вільним доходом у 69, 677 фунтів стерлінгів, тобто – представники 10% найбагатших громадян країни. 20 років нерухомість там подорожчала більше, ніж будь-де в країні, і середня ціна її перевищила у році, що минає, 530 тисяч фунтів стерлінгів, що рівнозначно 14,1 середнім річним зарплатам.

До категорії 10% найзаможніших жителів британської столиці відносяться люди з річним доходом 89,901 фунтів стерлінгів, що означає, що для покупки середньостатистичного будинку у своєму місті їм знадобиться 5,9 річних зарплат. Для 10% найбідніших для купівлі аналогічного будинку потрібно 34,7 річних зарплат.

До слова, багато українців, які вирішили облаштувати своє життя у Великій Британії, стикаються із проблемою пошуку житла і задумуються над варіантами придбання власного помешкання. Як виявилось, українські біженці цілком можуть отримати іпотеку в Британії.
 

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Теги: нерухомість статистика Велика Британія житло квартира Лондон

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