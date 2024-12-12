Скільки коштує квартира у Великій Британії: оновлена статистика

Через дорожнечу житло не можуть купити навіть самі британці

За даними Центрального статистичного бюро Великої Британії, опублікованими 10 грудня, щоб придбати в країні квартиру за середньою ціною 298 тис. фунтів стерлінгів необхідно мати вільний капітал у 69,677 фунтів стерлінгів (3,710 млн грн), а дозволити собі це можуть лише 10% найзаможніших домогосподарств країни. При цьому в самому Лондоні придбати нерухомість не можуть собі дозволити навіть забезпечені люди. Принаймні, так стверджує британська газета The Guardian.

Проблеми з покупкою житла мають люди по всій Великій Британії за винятком Північної Ірландії. Для придбання квартири в Англії потрібні в середньому 298 тис. фунтів стерлінгів, що рівнозначно 8,6 доступним річним доходам більшості домогосподарств. Середній річний прибуток у цій країні становить 35 тис. фунтів стерлінгів.

Співвідношення між середнім річним доходом та середньою вартістю житла у Великій Британії зросло майже вдвічі з 1999 року.

Таким чином, дозволити собі придбання квартири можуть лише люди з вільним доходом у 69, 677 фунтів стерлінгів, тобто – представники 10% найбагатших громадян країни. 20 років нерухомість там подорожчала більше, ніж будь-де в країні, і середня ціна її перевищила у році, що минає, 530 тисяч фунтів стерлінгів, що рівнозначно 14,1 середнім річним зарплатам.

До категорії 10% найзаможніших жителів британської столиці відносяться люди з річним доходом 89,901 фунтів стерлінгів, що означає, що для покупки середньостатистичного будинку у своєму місті їм знадобиться 5,9 річних зарплат. Для 10% найбідніших для купівлі аналогічного будинку потрібно 34,7 річних зарплат.

До слова, багато українців, які вирішили облаштувати своє життя у Великій Британії, стикаються із проблемою пошуку житла і задумуються над варіантами придбання власного помешкання. Як виявилось, українські біженці цілком можуть отримати іпотеку в Британії.





