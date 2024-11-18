Головна Київ Новини
search button user button menu button

У столиці вночі горіла багатоповерхівка, є постраждалі (фото)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
У столиці вночі горіла багатоповерхівка, є постраждалі (фото)
Пожежа сталася на вулиці Голосіївській
фото: ДСНС

Причину пожежі встановлюватимуть правоохоронці

У ніч на 18 листопада у Голосіївському районі Києва вночі загорілась квартира у 16-поверхівці. Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

У столиці вночі горіла багатоповерхівка, є постраждалі (фото) фото 1

Як розповіли рятувальники, пожежа сталася на вулиці Голосіївській, 6. «Горіла квартира на 9 поверсі 16-поверхівки. Пожежу було ліквідовано 18 листопада о 00:56 на площі 70 кв. м. В ході гасіння та розвідки, з верхніх поверхів було евакуйовано двох осіб та передано медикам», – йдеться у повідомленні.

8 фото
На весь екран

Одну потерпілу після огляду госпіталізували з попереднім діагнозом – отруєння продуктами горіння. Також з вогню винесли переляканого кота. Причину пожежі встановлюватимуть правоохоронці.

Нагадаємо, унаслідок ворожої атаки на Київщину зранку 13 листопада, сталося загоряння складських приміщень підприємств.

Теги: пожежа отруєння рятувальники квартира ДСНС

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Поховають матір з дітьми на Центральному кладовищі
У Кривому Розі відбулося прощання з матірʼю та трьома дітьми, які загинули від атаки РФ
14 листопада, 12:51
Бойова частина ракети була виявлена у полі в Броварському районі
На Київщині виявили і знешкодили бойову частину російської ракети Х-101
14 листопада, 06:06
Унаслідок падіння уламків дронів горів трав'яний настил
Є збиті ворожі цілі, виникла пожежа: наслідки атаки дронів на Київщину
6 листопада, 09:09
McDonald's фіксує зменшення цікавості до своєї мережі серед відвідувачів
Масове отруєння в McDonald's: компанія фіксує рекордне падіння продажів
1 листопада, 07:00
Рятувальники святкують Геловін
Геловін в Україні: рятувальники показали, як відзначають свято
31 жовтня, 20:54
На Вінниччині стався витік аміаку
На Вінниччині стався витік небезпечної речовини (фото)
29 жовтня, 12:26
Популяція їжаків опиниласьь під загрозою
Їжаки опинились під загрозою вимирання – The Guardian
29 жовтня, 04:20
The Time of Israel: Водій вантажівки, який в'їхав у людей на зупинці, був застрелений і «нейтралізований» озброєними цивільними
Є підозра теракту: У Тель-Авіві вантажівка протаранила автобусну зупинку (оновлено)
27 жовтня, 12:41
Серед українців користуються попитом невеликі помешкання у Польщі
Оренда житла для українців у Польщі: де можна зняти дешевше
23 жовтня, 13:35

Новини

У столиці вночі горіла багатоповерхівка, є постраждалі (фото)
У столиці вночі горіла багатоповерхівка, є постраждалі (фото)
На Обухівщині рятувальники витягли із річки тіло чоловіка
На Обухівщині рятувальники витягли із річки тіло чоловіка
Київська міська електричка курсуватиме із відхиленням від графіку
Київська міська електричка курсуватиме із відхиленням від графіку
У якому районі столиці найбезпечніше повітря: моніторинг від КМДА
У якому районі столиці найбезпечніше повітря: моніторинг від КМДА
У Києві та області 18 листопада діятимуть графіки відключень світла
У Києві та області 18 листопада діятимуть графіки відключень світла
Місцями можливий дощ: прогноз погоди на 18 листопада
Місцями можливий дощ: прогноз погоди на 18 листопада

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
104K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 18 листопада: ситуація на фронті
104K
Командир Грузинського легіону, який воює в Україні, попередив про небезпеку
38K
Карта повітряних тривог України онлайн 18 листопада 2024
31K
Перший постріл й одразу влучання. Повітряні сили ЗСУ показали військову, яка збила крилату ракету
23K
Азовець розповів, як його катував у полоні земляк із Харкова
7396
Коксівне вугілля Покровська має залишатися під контролем України – Bloomberg

Новини

Світ реагує на дозвіл Україні бити по Росії, влада Москви заявила про удари БпЛА: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
На Заході дощитиме, на решті території сухо: прогноз погоди на 18 листопада
Сьогодні, 06:00
18 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Повітряна тривога у Києві тривала майже чотири години
Вчора, 09:29
Росія здійснила масовий пуск ракет різних типів по Україні, Байден зустрівся із Сі Цзіньпіном: головне за ніч
Вчора, 07:00
Хмарно з проясненнями та без дощу: прогноз погоди на 17 листопада
Вчора, 06:00

Прес-релізи

Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
29 жовтня, 11:05
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua