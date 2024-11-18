У столиці вночі горіла багатоповерхівка, є постраждалі (фото)

Причину пожежі встановлюватимуть правоохоронці

У ніч на 18 листопада у Голосіївському районі Києва вночі загорілась квартира у 16-поверхівці. Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

Як розповіли рятувальники, пожежа сталася на вулиці Голосіївській, 6. «Горіла квартира на 9 поверсі 16-поверхівки. Пожежу було ліквідовано 18 листопада о 00:56 на площі 70 кв. м. В ході гасіння та розвідки, з верхніх поверхів було евакуйовано двох осіб та передано медикам», – йдеться у повідомленні.

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Одну потерпілу після огляду госпіталізували з попереднім діагнозом – отруєння продуктами горіння. Також з вогню винесли переляканого кота. Причину пожежі встановлюватимуть правоохоронці.

Нагадаємо, унаслідок ворожої атаки на Київщину зранку 13 листопада, сталося загоряння складських приміщень підприємств.