Фермери переконані, якщо новий закон набуде чинності, під загрозою опиниться виробництво продуктів харчування у Великій Британії

У центрі Лондона фермери вийшли на протест проти податку на спадщину на сільськогосподарські угіддя. Про це пише Euronews.

Тисячі британських фермерів зібралися біля будівлі парламенту в Лондоні, щоб висловити протест проти рішення лейбористського уряду щодо зміни податку на спадщину.

У 90-х роках минулого століття фермерам надали пільги, звільнивши їх від сплати податків на сільськогосподарську власність. Проте вже з квітня 2026 року ферми вартістю понад 1 мільйон фунтів стерлінгів після смерті власника оподатковуватимуться 20% податком на спадщину.

Учасники протесту стверджують, що це завдасть потужного удару по сімейним підприємствам, які й без того страждають від наслідків зміни клімату, глобальної нестабільності та потрясінь.

«Людські наслідки цієї політики просто неприйнятні, це неправильно. Ця політика ставить підніжку для британської продовольчої безпеки», – заявив голова Національної спілки фермерів Том Бредшоу.

«Чотири з останніх п'яти років ми втрачали гроші. Єдине, що змушувало мене продовжувати роботу, – це те, що я робив це для своїх дітей. І, можливо, невелика винагорода за землю. Але тепер це зникло відразу», – каже Харрісон, фермер у п'ятому поколінні, який вирощує зернові культури поблизу Ліверпуля

За словами маніфестантів, якщо закон набуде чинності, під загрозою опиниться виробництво продуктів харчування у Великій Британії.

В уряді Сполученого Королівства стверджують, що з необхідністю виплати податку зіштовхуватиметься не більше 500 фермерських господарств на рік, при цьому невеликі сімейні ферми не будуть порушені. Профспілки не згодні з цими цифрами не згодні і вважають, що податок поширюватиметься мінімум на дві третини всіх ферм Англії та Уельсу.

Прессекретар Стармера Камілла Маршалл сказала, що рішення про податок було важким, але воно не переглядається. Прихильники податку стверджують, що він дозволить отримати гроші від заможних людей, які скуповують сільськогосподарські землі.

До слова, уряд Франції оголосив про заходи підтримки фермерів, які займаються виноградарством і виноробством. При цьому в сільськогосподарській кризі, що склалася, уряд прямо звинувачує війну Росії в Україні: пакет національної допомоги має назву «Національна допомога для остаточного скорочення потенціалу виноградарства після наслідків агресії Росії проти України».