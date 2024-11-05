Метро у Лондоні переходить на сонячну енергію

Transport for London є найбільшим окремим споживачем електроенергії в місті

Амбітний проєкт зменшить навантаження на центральні мережі

Лондонську підземку планують частково заживити за допомогою зеленої енергетики. Для реалізації проєкту збудують сонячні електростанції. Transport for London (TfL) планує створити сонячні електростанції для забезпечення електроенергією мережі метрополітену в Лондоні. Про це пише BBC.

Транспортний орган звернувся до потенційних «партнерів з постачання» з проханням подавати заявки на постачання до 64 мегават безвуглецевої електроенергії зі спеціально побудованих сонячних електростанцій.

За даними TfL, це становитиме близько 5% електроенергії, необхідної для роботи метрополітену, в обхід національної електромережі.

За даними компанії, вона є найбільшим окремим споживачем електроенергії в Лондоні. Споживання підземки еквівалентне споживанню близько 420 000 будинків.

TfL також стверджує, що в довгостроковій перспективі схема приватного електротранспорту може принести фінансову економію.

У компанії також заявили, що цей захід допоможе реалізувати поставлену мером мету, зокрема досягти нульового рівня викидів вуглецю в Лондоні до 2030 року.

Нагадаємо, що у 2022 році кам'яне вугілля вперше потіснило сонячну енергію у виробництві електроенергії в ЄС . Частка сонячної енергії в загальному виробництві електроенергії в ЄС склала 210 249 ГВт-год порівняно з 205 693 ГВт-год для кам'яного вугілля.