Іпотека на житло у Британії для біженців: українка поділилась досвідом

Українці можуть отримати іпотеку у Великій Британії, щоправда, потрібно знати багато правил

Багато українців, які вирішили облаштувати своє життя у Великій Британії, стикаються із проблемою пошуку житла і задумуються над варіантами придбання власного помешкання. Як виявилось, українські біженці цілком можуть отримати іпотеку в Британії. Про це розповідає у своєму Instagram блогерка Ольга Резникова, яка ділиться у своєму блозі досвідом життя у різних країнах і зокрема у Сполученому королівстві.

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Велика кількість українських переселенців обрала Британію як країну для нового життя, оскільки має спонсорську програму. Тобто будь-яка людина чи сім'я, переглянувши вашу особисту анкету, може запропонувати вам безоплатне житло у себе на невизначений період.

Так, ця програма активна досі, тому охочий виїхати з України до Британії все ще має змогу знайти собі спонсора.

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Але деякі біженці, наприклад, вже вирішили залишитися у Британії та мають намір придбати житло. І справді отримати іпотеку в чужій країні цілком можливо.

«Ми подавали заявку та знайшли кредитора, який погодився дати нам кредит. Але вже є українці, які повністю пройшли цей шлях і вже мають житло у власності у Британії і все це за спонсорською візою на три роки», – розповіла Ольга.

Ольга Резнікова мешкає зараз у Великій Британії Insagram olli_reznikova

Також блогерка каже, що наразі два банки видають кредит за спонсорською візою: HSBS та BARCLEY. Але бажано мати кошти на перший внесок у розмірі 25% від вартості житла, хоча може бути й менше. Все залежить від доходу та кредитного рейтингу.

Для того, аби отримати іпотеку на житло у Британії потрібно знати нюанси стоп кадри з відео Insagram olli_reznikova

Кредит видається на 10-20 років, і це теж розраховується індивідуально від доходу людини. Також дуже важливо мати легальні кошти з беззастережними документами або хоча б щоб вони полежали на рахунку в Британії щонайменше 6 місяців. Але найважливіше – це знайти хорошого юриста-нотаріуса, адже саме від їхньої стратегії та оформлення документів залежить більша частина успіху.