Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Вчені зробили перше детальне зображення зорі з іншої галактики (фото)

Ірина Бура
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Вчені зробили перше детальне зображення зорі з іншої галактики (фото)
Яйцеподібний кокон тісно огортає зірку
ESO/L Calçada

Зоря під назвою WOH G64 розташована на відстані 160 тисяч світлових років від Землі

Астрономи зробили перше зображення зорі поза межами Чумацького Шляху. Ця зоря ніби загорнута у кокон. Про це пише The Guardian.

До цього часу вчені бачили зорі з інших галактик лише як точки світла, навіть при спостереженні за допомогою телескопів.

Зоря під назвою WOH G64 розташована на відстані 160 тисяч світлових років від Землі – у Великій Магеллановій Хмарі (ВМХ). Це одна з малих галактик, які обертається навколо Чумацького Шляху. WOH G64 є найбільшою у ВМХ і приблизно у 2 тисячі разів перевищує масу Сонця.

Навколо WOH G64 астрономи помітили яйцеподібний кокон з газу і пилу.

«Це може бути пов'язано з різким викидом матерії із зорі, яка вмирає, перед вибухом наднової», – сказав Кеїчі Онака, астрофізик з Національного університету Андреса Белло в Чилі.

Він додав, що масивні зорі вибухають з енергією, еквівалентною енергії Сонця, що світить протягом усіх 10 мільярдів років свого життя.

«Люди спостерігали за вибухами наднових, астрономи знайшли деякі з них на старих знімках. Та ми ніколи не бачили, щоб зоря змінювалася так, що це свідчило про її неминучу смерть», – зазначив Яко ван Лун, астрофізик з Великої Британії.

За словами Ван Луна, є докази того, що деякі зорі скидають свої зовнішні шари за кілька років чи десятиліть до того, як перетворяться на наднову. Але побачити це в реальному часі можна далеко не завжди. Це може тривати десятки тисяч років.

Нагадаємо, американський астронавт NASA Дон Петтіт, перебуваючи борту Міжнародної космічної станції, зробив знімок Землі з висоти 400 кілометрів.

А українські вчені запропонували неймовірний варіант подорожі космосом.

Читайте також:

Теги: смерть космос Велика Британія вчені Сонце

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Активність Сонця з 25 по 27 жовтня 2024 року
Прогноз магнітних бур на 25-27 жовтня: якою буде сонячна активність
25 жовтня, 15:13
Загалом понад 2230 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії РФ
Скільки дітей в Україні загинули від рук окупантів? Дані Офісу генпрокурора
22 жовтня, 11:42
Поліція біля мосту між Рибницею та Резиною увечері 3 листопада
Поліція Молдови повідомила про мінування мосту, що з’єднує Придністров’я з рештою країни
3 листопада, 20:49
Вчені з'ясували, чому катастрофічно посилюється парниковий ефект
Вчені з'ясували, чому катастрофічно посилюється парниковий ефект – WP
5 листопада, 06:32
Британський прем'єр заявив, що «безвідповідальна риторика Путіна щодо ядерної зброї» не зупинить підтримку України
Прем'єр-міністр Британії закликав Путіна припинити війну та вивести свої війська з України
19 листопада, 22:17
З грудня 2020 року Нагорний очолює парамілітарну організацію Всеросійський дитячо-юнацький рух «Юнармія»
Олімпійський чемпіон з Росії Нагорний потрапив під санкції Британії
19 листопада, 15:16
18 листопада відбулася перша двостороння зустріч лідерів Китаю та Великої Британії за шість років
Під час розмови лідерів Британії та КНР про права людини журналістів було вигнано із зали
18 листопада, 19:45
Зеленський звернувся до українців та світу
Далекобійні удари по Росії: Зеленський прокоментував інформацію про дозвіл від США
17 листопада, 22:30
Біля Києва упав баштовий кран, є загиблий
Біля Києва упав баштовий кран, є загиблий
18 листопада, 16:21

Соціум

Вчені зробили перше детальне зображення зорі з іншої галактики (фото)
Вчені зробили перше детальне зображення зорі з іншої галактики (фото)
Канадці вважають власний будинок «розкішшю»: дані опитування
Канадці вважають власний будинок «розкішшю»: дані опитування
Злочинці з сокирами скоїли крадіжку з музею в Парижі
Злочинці з сокирами скоїли крадіжку з музею в Парижі
Нова російська розробка чи зброя з новим ім'ям? Що відомо про «Орєшнік»
Нова російська розробка чи зброя з новим ім'ям? Що відомо про «Орєшнік»
Дональд Трамп може замахнутись на купівлю Гренландії – Bild
Дональд Трамп може замахнутись на купівлю Гренландії – Bild
«Перечекати ядерний вибух»: на тлі погроз Путіна жителі Британії розкуповують бункери
«Перечекати ядерний вибух»: на тлі погроз Путіна жителі Британії розкуповують бункери

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
163K
Умови Кремля для припинення війни у 2025 році
107K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 22 листопада: ситуація на фронті
99K
Померла екссолістка Національної опери, яка називала українські школи «бидлячими»
42K
Удар міжконтинентальною ракетою по Дніпру. Заява Повітряних сил
39K
Карта повітряних тривог України онлайн 22 листопада 2024
31K
Названо найбільш складні для обміну категорії військовополонених

Новини

У Сумах внаслідок російської атаки загинули дві людини (оновлено)
Сьогодні, 07:47
Мокрий сніг та дощ: прогноз погоди на 22 листопада
Сьогодні, 06:00
Комунальники в окупованій частині Запоріжжя не отримують зарплатні – Центр нацспротиву
Сьогодні, 03:51
Ізраїль заявив про нові удари по об'єктах «Хезболли» в столиці Лівану
Сьогодні, 03:26
Росія не змогла закупити мікроелектроніку на $7 мільярдів через санкції
Сьогодні, 02:00
Росіяни окупували Дальнє і просунулись в Торецьку та Кураховому – Deep State
Сьогодні, 01:47

Прес-релізи

Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
29 жовтня, 11:05
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua