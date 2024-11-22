Вчені зробили перше детальне зображення зорі з іншої галактики (фото)

Зоря під назвою WOH G64 розташована на відстані 160 тисяч світлових років від Землі

Астрономи зробили перше зображення зорі поза межами Чумацького Шляху. Ця зоря ніби загорнута у кокон. Про це пише The Guardian.

До цього часу вчені бачили зорі з інших галактик лише як точки світла, навіть при спостереженні за допомогою телескопів.

Зоря під назвою WOH G64 розташована на відстані 160 тисяч світлових років від Землі – у Великій Магеллановій Хмарі (ВМХ). Це одна з малих галактик, які обертається навколо Чумацького Шляху. WOH G64 є найбільшою у ВМХ і приблизно у 2 тисячі разів перевищує масу Сонця.

Навколо WOH G64 астрономи помітили яйцеподібний кокон з газу і пилу.

«Це може бути пов'язано з різким викидом матерії із зорі, яка вмирає, перед вибухом наднової», – сказав Кеїчі Онака, астрофізик з Національного університету Андреса Белло в Чилі.

Він додав, що масивні зорі вибухають з енергією, еквівалентною енергії Сонця, що світить протягом усіх 10 мільярдів років свого життя.

«Люди спостерігали за вибухами наднових, астрономи знайшли деякі з них на старих знімках. Та ми ніколи не бачили, щоб зоря змінювалася так, що це свідчило про її неминучу смерть», – зазначив Яко ван Лун, астрофізик з Великої Британії.

За словами Ван Луна, є докази того, що деякі зорі скидають свої зовнішні шари за кілька років чи десятиліть до того, як перетворяться на наднову. Але побачити це в реальному часі можна далеко не завжди. Це може тривати десятки тисяч років.

Нагадаємо, американський астронавт NASA Дон Петтіт, перебуваючи борту Міжнародної космічної станції, зробив знімок Землі з висоти 400 кілометрів.

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