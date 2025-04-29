«Справжній подарунок Сі Цзіньпіну»: WSJ оцінило мита Трампа

WSJ: мита Трампа стали подарунком для Китаю, підірвавши авторитет США

Американські мита, запроваджені президентом США Дональдом Трампом, стали справжнім подарунком для голови Китайської народної республіки Сі Цзіньпіна. Про повідомила газета Wall Street Journal, пише «Главком».

На думку видання, такі заходи послабили світовий рівень довіри до Сполучених Штатів як економічного лідера, дозволивши Китаю уявити себе надійнішим і привабливішим ринком для союзників Америки.

«США марно поступаються глобальним економічним лідерством. Китай уже користується цим, залучаючи союзників США як більш благонадійний гігантський ринок. Мита Трампа проти союзників є справжнім подарунком Сі Цзіньпіну», – пише газета.

У статті наголошується, що тарифна політика Трампа вдарила не лише по суперниках, а й по партнерах, що негативно позначилося на міжнародному іміджі США. На думку редакції, викликаний «тарифний шок» може ускладнити можливий другий президентський термін Трампа, оскільки його нинішні рішення у сфері торгівлі та зовнішньої політики вже призводять до несприятливих наслідків. Автори попереджають, що якщо президент США не прислухається до цих застережень, то його політика може призвести до невдачі на міжнародній арені і всередині країни.

До слова, до Палати представників внесено пропозицію імпічменту президента США Дональда Трампа.

Нагадаємо, рейтинг громадського схвалення дій президента США Дональда Трампа опустився до найнижчого рівня з моменту його повернення до Білого дому.