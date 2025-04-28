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Перші 100 днів президентства Трампа: дев'ять промовистих зображень

Андрій Самойленко
glavcom.ua
Андрій Самойленко
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Перші 100 днів президентства Трампа: дев'ять промовистих зображень
Фото з відкритих джерел

За цей період відбулося багато різних подій, натомість вибірка із 9 зображень опише ситуацію в комплексі

За перші 100 днів другого терміну Дональда Трампа з'явилося багато вражаючих зображень, які чудово демонструють, як відбулося продовження президентства. Медіа FastCompany зібрало дев'ять зображень, які найкраще описують перші 100 днів президентства Дональда Трампа. Про це повідомляє «Главком».

Ілон Маск витягує руку

Зверху: неонацистська група салютує під час зібрання в Орландо, штат Флорида, у 2023 році; Знизу: Ілон Маск у Вашингтоні 20 січня 2025 року.
Зверху: неонацистська група салютує під час зібрання в Орландо, штат Флорида, у 2023 році; Знизу: Ілон Маск у Вашингтоні 20 січня 2025 року.
Фото: FastCompany

Попри велику кількість мільярдерів на інавгурації Трампа, лише один з них, а точніше одна його дія змогла шокувати суспільство по всьому світу. Ілон Маск під час промови про його тодішній Департамент урядової ефективності поклав руку на груди та сказав: «Моє серце з вами», а потім зробив жест, який запам'ятався публіці надовго.

Журналісти по різному називали цей жест, щоб не мати жодних юридичних наслідків для їхніх структур: «дивний» жест або «римське» вітання. Натомість це було схоже саме на нацистське салютування. Тільки сам Ілон Маск знає напевно, чи зробив він цей жест помилково, навмисно або ж щоб «потролити» «лівих». У будь-якому випадку, він так і не вибачився. Натомість він поскаржився у X, що вся критика його жесту є «брудними трюками».

Володимир Зеленський у пастці в овальному кабінеті

Перші 100 днів президентства Трампа: дев'ять промовистих зображень фото 1
Фото з відкритих джерел

Видання зазначає, що Дональд Трамп, на їхню думку, насолоджується приниженням людей, яких він вважає нелояльними. Як приклад вони наводять Мітта Ромні, який був присоромленим, фотографуючись за вечерею з Трампом після того, як критикував його під час виборів 2016 року. Також пригадують Роберта Кеннеді-молодшого, якого минулої осені силоміць змусили з'їсти біг-мак після того, як він розкритикував дієту Трампа. Однак ці інциденти виявилися лише розминкою перед тим, що Трамп влаштував Володимиру Зеленському при першій зустрічі в лютому 2025 року.

Український президент увійшов до Овального кабінету, ймовірно, сподіваючись досягти угоди про торгівлю рідкісними корисними копалинами своєї країни в обмін на подальшу підтримку з боку США. Натомість Зеленський потрапив у пастку. Дональд Трамп і віцепрезидент Джей Ді Венс по черзі лаяли його в прямому ефірі за недостатню вдячність за підтримку США під час російського вторгнення. А за кілька днів до цього президент США безпідставно звинуватив Україну в розв'язанні війни. Обличчя Зеленського під час катастрофічної зустрічі стало влучним аватаром для лідерів інших союзників США по всьому світу, які в режимі реального часу усвідомили, що зараз може відбуватися велика геополітична перебудова.

«Trump take egg»

Перші 100 днів президентства Трампа: дев'ять промовистих зображень фото 2
Фото з відкритих джерел

Усе президентство Джо Байдена переслідував привид у вигляді цінників у продуктових магазинах. Незалежно від того, чи міг він стабілізувати їх, чи ні, інфляція, спричинена пандемією, та проблеми з ланцюгами постачання продовжували підвищувати ціни. Споживачі були розлючені. Багато хто також очікував полегшення, яке Дональд Трамп пообіцяв надати в перший день свого другого терміну.

Натомість після його вступу на посаду ціни на яйця ще більше зросли з різних причин. До прикладу, звільнення Департаментом урядової ефективності команди, призначеної для вивчення поширенню пташиного грипу, має свій вплив на зростання цін на яйця. Вивіски продуктових магазинів про продаж лише певної кількості яєць на одні руки швидко з'явилися в усіх соціальних мережах, змусивши навіть Fox News визнати це. Відтоді яєчна криза відступила, але не повністю, і не раніше, ніж народився масовий мем.

Ґретхен Вітмер не може сховатися

Перші 100 днів президентства Трампа: дев'ять промовистих зображень фото 3
Фото з відкритих джерел

Після виборчої кампанії, впродовж якої американців попереджали про жахливі наслідки, якщо Дональда Трампа оберуть на другий термін, тим демократам, які перебувають при владі, важко знайти «ґрунт під ногами» в умовах, що склалися. Опозиція проявлялася у формі крихітних ознак опору під час виступу Трампа в Конгресі, проте їхні колеги з Республіканської партії негайно їх нівелювали. Хоча деякі демократи, такі як Берні Сандерс, Александрія Окасіо-Кортес, Корі Букер, Кріс Ван Голле та інші, знайшли змістовні форми для протистояння «республіканцям». До прикладу, це видно по квітневому фото Ґретхен Вітмер, яка закриває обличчя робочими теками з документами. 

Через кілька днів після «Дня визволення Америки», як це назвав Дональд Трамп, під час якого було введено масштабні економічні тарифи проти всіх торгових партнерів США, губернаторка Мічигану Ґретхен Вітмер приїхала на зустріч із президентом США. Проте вона не була поінформована про те, що Дональд Трамп планує зробити з її візиту фотосесію. Щоб не виглядати так, ніби вона приповзла до столу переговорів з Трампом, Ґретхен Вітмер закрила обличчя теками, що лише зробило фотографію ще більш незручною.

Серйозні заяви у формі мемів

Перші 100 днів президентства Трампа: дев'ять промовистих зображень фото 4
Фото: FastCompany

Після приходу Дональда Трампа на посаду президента США акаунт Білого дому в X зазнав радикальних змін. Замість того, щоб публікувати офіційні повідомлення від уряду, більшість дописів нагадують ультраправі пости з 4chan – анонімного онлайн-форуму, який славиться своєю слабкою політикою цензури та модерації. До прикладу видання наводить ситуацію, коли фотографію жінки, яка плаче під час арешту Імміграційним та Митним контролем США, менеджер соціальних мереж Білого дому потім пропустив через фільтр AI Studio Ghibli, зробивши її парадоксально милою. 

Перші 100 днів президентства Трампа: дев'ять промовистих зображень фото 5
Фото: The White House/X

Незалежно від її ймовірних минулих судимостей, висміювання її болю на офіційному урядовому каналі є ганебною поведінкою. Це образ, який сповіщає решті світу: Америка тримається на повсякденній жорстокості.  

Файли Епштейна

Різні впливові особи правих політичних поглядів несуть папки з печаткою Міністерства юстиції США з написом «Справа Епштейна: Фаза 1», коли вони виходять із Західного крила Білого дому у Вашингтоні, 27 лютого 2025 року.
Різні впливові особи правих політичних поглядів несуть папки з печаткою Міністерства юстиції США з написом «Справа Епштейна: Фаза 1», коли вони виходять із Західного крила Білого дому у Вашингтоні, 27 лютого 2025 року.
Фото з відкритих джерел

Хоча Білий дім просував теперішню адміністрацію як «найпрозорішу» в американській історії, цей титул не є повністю вірним. Наприклад, коли демократи з Конгресу намагалися увійти до офісів федерального уряду в розпал скорочень, які проводив Департамент урядової ефективності, вони наштовхнулися на поліціянтів, які стояли на їхньому шляху. Іншим моментом, який найкраще наочно продемонстрував непрозорість «найпрозорішої адміністрації в історії», стало оприлюднення так званих «файлів Епштейна». 

У лютому 2025 року генеральний прокурор Пем Бонді запросила 15 ультраправих впливових осіб до Білого дому, щоб отримати теки, нібито наповнені розсекреченою інформацією про померлого торговця людьми Джеффрі Епштейна та його підозрювані зв'язки з впливовими людьми. Теки містили мізерну кількість нової інформації. А тому фото із різним впливовими особами, які тримають «файли Епштейна» викликало ще більше запитань про те, чого саме могло не вистачати в цих теках і чому. Не зовсім ідеальний результат для події і адміністрації, яка так голосно пишається своєю прозорістю.

Особиста реклама Тесли від Дональда Трампа

Перші 100 днів президентства Трампа: дев'ять промовистих зображень фото 6
Фото з відкритих джерел

Враховуючи, що акції Tesla впали на 71% в цьому кварталі у порівнянні з минулим роком, багато людей не дуже задоволені тим, як Маск радісно «розпилює федеральний уряд бензопилою». Намагаючись допомогти своєму колезі зупинити хвилю негативу, Дональд Трамп влаштував на галявині Білого дому версію сезонного розпродажу автомобілів – Теслатон. Президент США вихвалявся перед пресою тим, наскільки витонченою і крутою він вважає лінійку Tesla на південній галявині: «Все комп'ютерне!» – вигукнув він у якийсь момент. Зрештою, це видовище ні на йоту не допомогло згасаючим статкам Маска, але воно оживило образ, який давно причаївся в певних куточках суспільної уяви: Трамп як надмірно завзятий продавець вживаних автомобілів.

Багряний приплив на біржовій карті

Перші 100 днів президентства Трампа: дев'ять промовистих зображень фото 7
Фото з відкритих джерел

Підхід Дональда Трампа до запровадження тарифів на країни за принципом гри «Червоне світло – Зелене світло» стало приводом для різноманітних мемів в інтернеті. Однак більшість з них були присвячені біржовим брокерам, які хапалися за волосся, після того, як відбулося стрімке і тривале падіння акцій після «Дня визволення Америки», що спричинило багряну мапу фондового ринку.

Обурлива поведінка міністерки внутрішньої безпеки Крісті Ноем

Перші 100 днів президентства Трампа: дев'ять промовистих зображень фото 8
Фото з відкритих джерел

Міністерка внутрішньої безпеки Крісті Ноем, на думку видання Fast Company, є фанаткою косплею. Бо вона кілька разів одягала тактичне спорядження для участі в рейдах Імміграційного та Митного контролю США, з єдиною метою – робити контент. В один з таких рейдів вона навіть взяла з собою Чайю Райчик, ультраправого інфлюенсера, більш відомого як LibsofTikTok. 

Однак найбільшим внеском Крісті Ноем у візуальну лексику другого терміну Трампа стала її витівка наприкінці березня у в'язниці Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) в Сальвадорі, де Ноем зняла себе на камеру перед переповненою камерою, повною переважно в'язнів без сорочок, і пригрозила всім «злочинним нелегалам» у США, що незабаром вони теж можуть опинитися там. Через кілька днів адміністрація Білого дому визнала, що помилково відправила людину до CECOT, що зробило ситуацію ще гіршою.

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп чітко дав зрозуміти, що прагне повного припинення вогню, а не тимчасового. Про це повідомила речниця Білого дому Керолайн Левітт: «Наскільки я розумію, Володимир Путін сьогодні запропонував тимчасове припинення вогню. Президент чітко дав зрозуміти, що прагне повного припинення вогню, аби зупинити вбивства, припинити кровопролиття. Він, як і раніше, оптимістично налаштований щодо укладення угоди».

Також Bloomberg назвало найвпливовішого поплічника Дональда Трампа. Ним виявився голова Адміністративно-бюджетного управління (OMB) США Рассел Воут. 

Раніше Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус прирівняв «мирну угоду» Трампа до капітуляції України. Він заявив, що Україна не повинна погоджуватися на нещодавню пропозицію президента США Дональда Трампа поступитися територією в обмін на припинення вогню з Росією.

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Теги: США Дональд Трамп

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