Трамп закликав Путіна підписати мирну угоду

Трамп: Я хочу, щоб він припинив стріляти, сів за стіл переговорів і підписав угоду

Водночас Трамп почав сумніватися, що Путін серйозно налаштований на припинення бойових дій

Президент США Дональд Трамп заявив, що Володимиру Путіну необхідно продемонструвати готовність припинити війну в Україні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на CNN.

«Я хочу, щоб він припинив стріляти, сів за стіл переговорів і підписав угоду. Вважаю, що у нас є всі умови для досягнення домовленості. Я хочу, щоб він підписав її, завершив війну і просто повернувся до нормального життя», – сказав Трамп журналістам у Нью-Джерсі.

Крім того, американський лідер висловив розчарування через останні ракетні удари Росії по Києву та зазначив, що наразі не може точно сказати, чи серйозно Путін налаштований на припинення бойових дій.

Раніше ми писали, що президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що не задоволений російськими ударами по Києву. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на його допис у соцмережі Truth Social.

Американський лідер наголосив, що в Росії немає потреби обстрілювати столицю.

«Я не задоволений російськими ударами по Києву. Це не було необхідно, і дуже невчасно. Володимире, зупинись! 5000 солдатів щотижня гинуть Укладімо мирну угоду», – каже він.

Нагадаємо, у ніч проти 24 квітня Росія атакувала Київ безпілотниками та ракетами. Внаслідок масованого удару загинули щонайменше 12 людей, дістали травми ще понад 90, зокрема й діти. Руйнування зафіксовані у кількох районах столиці: Святошинському, Голосіївському, Шевченківському, Печерському та Соломʼянському.

Як відомо, ворог вдарив по Україні 70 ракетами різних типів, а також 145 ударними БпЛА типу Shahed та дронами-імітаторами. Зокрема, було випущено 11 балістичних ракет «Іскандер-М»/KN-23 та шість крилатих ракет «Іскандер-К».

Пошкоджені житлові та нежитлові будівлі, приміщення закладів харчування, транспортні засоби, станція метро. У Святошинському районі внаслідок влучання ракети зруйновано житловий будинок та пошкоджені сусідні.