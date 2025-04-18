Британія засекретила частину торгових документів, побоюючись шпигунів із США

Чиновники у Британії отримали нові інструкції з рекомендаціями щодо пересилання секретних документів

У зв'язку з наростаючою напруженістю між Лондоном і Вашингтоном у питаннях торгівлі та зовнішньої політики, чиновники у Великій Британії ухвалили рішення щодо посилення заходів безпеки та підвищення рівня таємності деяких торгових документів. Про це повідомила газета The Guardian із посиланням на джерела у владі, інформує «Главком».

Раніше документи про торгівлю зі США класифікувалися як «офіційні – конфіденційні», і чиновникам дозволялося ділитися ними у внутрішніх електронних розсилках. Однак тепер документи Міністерства закордонних справ та Міністерства у справах бізнесу та торгівлі країни, в яких згадуються переговорні позиції Лондона, отримали грифи «таємно» та «цілком таємно».

Крім цього, чиновники отримали нові інструкції з рекомендаціями щодо пересилання секретних документів та запобіжних заходів, спрямованих на запобігання витокам і перехопленням. Компаніям, які співпрацюють із Міністерством у справах бізнесу та торгівлі, також було рекомендовано вжити додаткових заходів безпеки.

До слова, президент США Дональд Трамп заявив, що його державний візит до Британію може відбутися у вересні 2025 року.