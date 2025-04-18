Головна Світ Політика
search button user button menu button

Британія засекретила частину торгових документів, побоюючись шпигунів із США

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
google social img telegram social img facebook social img
Британія засекретила частину торгових документів, побоюючись шпигунів із США
Британські чиновники стануть більш обережними із секретними документами
фото із відкритих джерел

Чиновники у Британії отримали нові інструкції з рекомендаціями щодо пересилання секретних документів

У зв'язку з наростаючою напруженістю між Лондоном і Вашингтоном у питаннях торгівлі та зовнішньої політики, чиновники у Великій Британії ухвалили рішення щодо посилення заходів безпеки та підвищення рівня таємності деяких торгових документів. Про це повідомила газета The Guardian із посиланням на джерела у владі, інформує «Главком».

Раніше документи про торгівлю зі США класифікувалися як «офіційні – конфіденційні», і чиновникам дозволялося ділитися ними у внутрішніх електронних розсилках. Однак тепер документи Міністерства закордонних справ та Міністерства у справах бізнесу та торгівлі країни, в яких згадуються переговорні позиції Лондона, отримали грифи «таємно» та «цілком таємно».

Крім цього, чиновники отримали нові інструкції з рекомендаціями щодо пересилання секретних документів та запобіжних заходів, спрямованих на запобігання витокам і перехопленням. Компаніям, які співпрацюють із Міністерством у справах бізнесу та торгівлі, також було рекомендовано вжити додаткових заходів безпеки.

До слова, президент США Дональд Трамп заявив, що його державний візит до Британію може відбутися у вересні 2025 року. 

Читайте також:

Теги: політика шпигун Дональд Трамп США документи Велика Британія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Росія як країна не є унікальною
Російський імперіалізм: чому він досі загрожує світу?
25 березня, 14:24
Російський удар по Кропивницькому 19 березня
Трамп прокоментував крайній термін припинення вогню
22 березня, 02:36
Масштабний мітинг у Денвері проти політики Трампа
Опонент Трампа зібрав багатотисячний мітинг у Колорадо
22 березня, 06:20
Делегації України та США на зустрічі у Саудівській Аравії
Українська делегація залишається в Ер-Ріяді ще на день для зустрічі з США
25 березня, 00:26
Трамп: Нам потрібна Гренландія. Це надзвичайно важливо для міжнародної безпеки
Трамп заявив, що США не можуть обійтися без Гренландії
29 березня, 02:58
Трамп анонсував новий масштабний тарифний план
Трамп планує ввести нові мита для всіх країн
31 березня, 12:43
Експерти вважають, Трамп може скористатися лазівкою в законі, що, ймовірно, дозволить йому очолювати країну до 90 років
Трамп може залишитися президентом США до свого 90-річчя
30 березня, 22:24
Вел Кілмер помер пізно ввечері 1 квітня
Помер актор фільму «Бетмен назавжди» Вел Кілмер
2 квiтня, 08:27
Росія звільнила Ксенію Кареліну, Штати – Артура Петрова
США обмінялися з Росією увʼязненими
10 квiтня, 12:06

Політика

«Операція Асад»: розсекречено подробиці контрабанди цінностей сирійського диктатора
«Операція Асад»: розсекречено подробиці контрабанди цінностей сирійського диктатора
США припустили відмову від досягнення миру в Україні? Рубіо шокував заявою
США припустили відмову від досягнення миру в Україні? Рубіо шокував заявою
Південна Корея провела масштабні нічні навчання на кордоні з КНДР
Південна Корея провела масштабні нічні навчання на кордоні з КНДР
Британія засекретила частину торгових документів, побоюючись шпигунів із США
Британія засекретила частину торгових документів, побоюючись шпигунів із США
Підрив ракети був у повітрі. Стало відомо цинічну особливість удару РФ по Харкову
Підрив ракети був у повітрі. Стало відомо цинічну особливість удару РФ по Харкову
Держдеп США закликав Росію продемонстувати свої наміри щодо припинення війни
Держдеп США закликав Росію продемонстувати свої наміри щодо припинення війни

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
204K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 18 квітня: ситуація на фронті
73K
Карта повітряних тривог України онлайн 18 квітня 2025
44K
Страсна п’ятниця: прикмети, традиції й суворі заборони
21K
У кого в Україні зарплата понад 1 млн грн щомісяця? Список найзаможніших керівників державних підприємств
15K
Соратник Тимошенко запитав у штучного інтелекту, коли українці жили найкраще
15K
Що має бути у великодньому кошику: повний список продуктів

Новини

США завдали удару по паливному порту єменських хуситів
Сьогодні, 03:49
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 02:44
Нацбанк розповів про наслідки торговельної війни Трампа для України
Вчора, 15:33
В Україні повітряна тривога тривала 21 хвилину
Вчора, 14:04
Російське місто Шуя під атакою дронів
Вчора, 04:18
У Києві та низці областей оголошено відбій повітряної тривоги
16 квiтня, 14:09

Прес-релізи

YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
16 квiтня, 18:42
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua