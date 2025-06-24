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Як Катар переконав Іран піти на перемир'я: подробиці від Reuters

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
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Як Катар переконав Іран піти на перемир'я: подробиці від Reuters
Прем'єр-міністр Катару переконав Тегеран погодитися на перемирʼя
фото: Reuters

Катар допоміг укласти угоду про припинення вогню між Ізраїлем та Іраном

Прем'єр-міністр Катару Мохаммед бін Абдулрахман Аль Тані домігся від Ірану згоди на пропозицію Сполучених Штатів щодо перемир'я. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Reuters.

За словами співрозмовника, після удару Тегерана по американській авіабазі «Аль-Удейд» у Катарі відбулася телефонна розмова з іранськими чиновниками. Американський президент Дональд Трамп повідомив катарській владі, що Ізраїль готовий припинити вогонь та попросив допомогти переконати Іран піти на це крок.

Як пише Axios, після атаки на американську базу Іран направив Білому дому повідомлення про те, що не завдаватиме подальших ударів. Вашингтон, своєю чергою, відповів, що не атакуватиме Іран і готовий відновити переговори.

За інформацією CNN, американський лідер поговорив з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу та еміром Катару Тамімом Бен Хамадом Аль Тані, а віцепрезидент Джей Ді Венс, держсекретар Марко Рубіо та спецпосланець Стів Віткофф спілкувалися з іранською стороною. Ізраїль погодився на перемир'я за умови припинення атак із боку Тегерана. Як розповів високопосадовець Білого дому, країна погодила на умови.

Нагадаємо, Трамп анонсував припинення вогню між Ізраїлем та Іраном. За його словами, вогонь припинить спочатку Іран, через 12 годин – Ізраїль, а «через 24 години світ вітатиме офіційне завершення 12-денної війни». Також Трамп заявив, що війна між Ізраїлем та Іраном закінчилась, а припинення вогню між країнами буде «безстрокове». Він назвав це «великим днем ​​для Америки» та «великим днем ​​для Близького Сходу».

Пізніше президент США Дональд Трамп заявив, що припинення вогню між Ізраїлем та Іраном діє. 

Глава МЗС Ірану Аббас Арагчі, своєю чергою, заявив, що на цей момент жодної угоди про припинення вогню немає. За його словами, якщо Ізраїль припинить атаки не пізніше 04:00 за тегеранським часом  Іран також не завдаватиме ударів. Потім іранські ЗМІ повідомили про набуття чинності припинення вогню.

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Теги: Катар Дональд Трамп Іран Ізраїль перемир'я

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