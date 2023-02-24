Держдеп повідомив, як США сприятимуть відновленню культурної спадщини України

Основна увага ініціативи буде приділена об'єктам культурної спадщини та колекціям, які постраждали від російського вторгнення

Держдепартамент США виділить Україні допомогу у сім мільйонів доларів для відновлення культурної спадщини, що постраждала від дій російських загарбників. Про це йдеться в офіційному повідомленні відомства.

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Ініціатива була розроблена з метою підтримки зусиль України з захисту та відновлення пошкоджених об'єктів та колекцій української культурної спадщини, а також для розширення та зміцнення державно-приватного партнерства з громадянським суспільством в Україні.

Представники Держдепартаменту зазначили, що ініціатива буде здійснюватися у співпраці з Міністерством культури та інформаційної політики України, українськими громадськими організаціями та міжнародними партнерами. Основна увага буде приділена об'єктам культурної спадщини та колекціям, які постраждали від російського вторгнення.

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Нагадаємо, що за даними CNN, 24 лютого, на річницю вторгнення, Сполучені Штати Америки нададуть Україні новий пакет військової допомоги на суму майже два мільярди доларів. Серед іншого, до нього ввійдуть ракети до реактивних систем залпового вогню HIMARS, артилерійські боєприпаси та безпілотники.