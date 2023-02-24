Головна Країна Культура
search button user button menu button

Держдеп повідомив, як США сприятимуть відновленню культурної спадщини України

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Держдеп повідомив, як США сприятимуть відновленню культурної спадщини України
фото з відкритих джерел

Основна увага ініціативи буде приділена об'єктам культурної спадщини та колекціям, які постраждали від російського вторгнення

Держдепартамент США виділить Україні допомогу у сім мільйонів доларів для відновлення культурної спадщини, що постраждала від дій російських загарбників. Про це йдеться в офіційному повідомленні відомства.

Ініціатива була розроблена з метою підтримки зусиль України з захисту та відновлення пошкоджених об'єктів та колекцій української культурної спадщини, а також для розширення та зміцнення державно-приватного партнерства з громадянським суспільством в Україні.

Представники Держдепартаменту зазначили, що ініціатива буде здійснюватися у співпраці з Міністерством культури та інформаційної політики України, українськими громадськими організаціями та міжнародними партнерами. Основна увага буде приділена об'єктам культурної спадщини та колекціям, які постраждали від російського вторгнення.

Нагадаємо, що за даними CNN, 24 лютого, на річницю вторгнення, Сполучені Штати Америки нададуть Україні новий пакет військової допомоги на суму майже два мільярди доларів. Серед іншого, до нього ввійдуть ракети до реактивних систем залпового вогню HIMARS, артилерійські боєприпаси та безпілотники.

Теги: Держдепартамент США культура Україна

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Латвія стане адвокатом України під час створення спецтрибуналу щодо РФ
Латвія стане адвокатом України під час створення спецтрибуналу щодо РФ
22 лютого, 02:23
Обвинувачені можуть оскаржити свої вироки протягом 30 днів до апеляційного суду
Суддя покарав ухилянтів тюрмою, щоб налякати інших мобілізованих
21 лютого, 08:38
Боррель відреагував на раптовий візит Байдена в Україну
Боррель відреагував на раптовий візит Байдена в Україну
20 лютого, 20:52

Культура

Річниця вторгнення: військові музиканти створили кліп «24.02.22» (відео)
Річниця вторгнення: військові музиканти створили кліп «24.02.22» (відео)
Держдеп повідомив, як США сприятимуть відновленню культурної спадщини України
Держдеп повідомив, як США сприятимуть відновленню культурної спадщини України
Надія на світло: відомий швейцарський митець влаштував арт-тур Україною (фото)
Надія на світло: відомий швейцарський митець влаштував арт-тур Україною (фото)
Держкіно та ймовірна очільниця «Довженко-Центру» не дійшли згоди у підписанні контракту
Держкіно та ймовірна очільниця «Довженко-Центру» не дійшли згоди у підписанні контракту
Музей російського шовініста в Полтаві «щиро запрошує»…
Музей російського шовініста в Полтаві «щиро запрошує»…
Потап написав пісню про волонтерів і збурив мережу
Потап написав пісню про волонтерів і збурив мережу

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
13K
Хто в Україні може отримати пенсію понад 4000 грн: роз'яснення
9509
Британія вигадала спосіб, як постачати винищувачі Україні
8134
Зарплата від 40 тис. грн без вищої освіти: названо найкращі вакансії в Україні
7123
Китай обрав війну? Як українці відреагували на мирний план Сі Цзіньпіня
6958
До України з Італії завезено партію небезпечного рису
6579
Генасамблея ООН. Сім країн проголосувало проти миру в Україні (список)

Новини

Фонд «Повернись живим» запустив збір на кібернаступ
Вчора, 11:43
Зеленський у річницю вторгнення РФ: це буде роком нашої перемоги (відео)
Вчора, 07:28
Буданов розказав, який «сюрприз» Росія готує на роковини вторгнення
23 лютого, 07:47
Україна вимагає вільного доступу до судноплавства у Чорному морі
22 лютого, 13:54
Окупанти наступають на п’ятьох напрямках і тероризують Херсонщину – Генштаб
22 лютого, 06:38
Переламало навпіл: у Чорному морі затонув суховантаж із росіянами на борту (відео)
21 лютого, 17:50

Прес-релізи

Українців навчатимуть онкосвідомості в YouTube
Українців навчатимуть онкосвідомості в YouTube
22 лютого, 17:55
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту