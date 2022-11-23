США дозволили постачання російської нафти до Японії та кількох країн ЄС

Усі транзакції пов'язані з морським перевезенням сирої нафти, виробленої у проєкті «Сахалін-2», дозволено до 30 вересня 2023 року

Міністерство фінансів Сполучених Штатів видало генеральні ліцензії на здійснення транзакцій з постачання сирої нафти з Росії до Японії, Болгарії, Хорватії та країн ЄС. Про це повідомляє Мінфін США.

Зазначається, що постачання сирої нафти до Японії дозволено з проєкту «Сахалін-2».

Усі транзакції пов'язані з морським перевезенням сирої нафти, виробленої у проєкті «Сахалін-2», дозволено до 30 вересня 2023 року, з умовою того, що продукт виробництва повністю імпортується до Японії.

Обмежувальні заходи не поширюються на дії, які «потрібні для реагування на надзвичайні ситуації на судах, пов'язані зі здоров'ям або безпекою команди, захисту навколишнього середовища, включаючи безпечну стоянку в доці або якірну стоянку, терміновий ремонт або рятувальні операції».

Згідно з документом, американська влада не перешкоджатиме розвантаженню російської нафти, якщо це «необхідно для реагування на надзвичайну ситуацію на судні».

Також Мінфін США зауважив, що країни Заходу розраховують узгодити і встановити граничну ціну на нафту, що експортується Росією, «після технічного навчання».

Нагадаємо, The Times повідомляв, що компанії з Великої Британії в обхід санкції таємно закуповували нафту в Росії після того, як Сполучене Королівство заявило про зупинення такого імпорту. Для постачання сировини з РФ була використана лазівка, яка після набрання чинності повним нафтовим ембарго з 5 грудня може допомагати обходити санкції.

Також раніше «Главкому» міністр енергетики Герман Галущенко розповів, що запровадження нафтового ембарго є одним із ключових кроків для того, щоб обмежити можливість Путіна фінансувати війну. Запровадження нафтового ембарго ЄС зменшить нафтогазові доходи РФ щонайменше на 40% у 2023 році.