Головна Світ Економіка
search button user button menu button

Транзит товарів між РФ і Калінінградом: литовський банк припиняє операції в рублях

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Транзит товарів між РФ і Калінінградом: литовський банк припиняє операції в рублях
фото: delfi.lt

«Шяуляй банк» припинить проведення банківських операцій з Росією з 1 вересня

Литовський «Шяуляй банк», який обслуговує калінінградський транзит, з 15 серпня припиняє операції з Росією в рублях. Про це заявила представник асоціації банків Литви Валерія Кігуолене, яку цитують пропагандистські ЗМІ.

«Шауляй банк» з сьогоднішнього дня припиняє розрахункові операції з Росією в рублях, а з 1 вересня - у всіх валютах. Клієнтів про це поінформовано заздалегідь», - зазначила вона.

28 липня «Шяуляй банк» вже попереджав, що припинить проведення банківських операцій з Росією з 1 вересня. Глава російського посольства у Вільнюсі Сергій Рябоконь назвав це рішення другим ударом по вантажному транзиту. У МЗС Литви пояснили, що заборона на транзит продукції зі сталі та чорних металів між основною територією Росією та Калінінградською областю РФ через Литву запроваджена в рамках виконання санкцій ЄС.

Литва припинила транзит до Калінінграда залізницею низки товарів, що потрапили під санкції Євросоюзу 18 червня. Обмеження торкнулися від 40 до 50 відсотків номенклатури вантажів, серед яких будівельні матеріали, цемент та метали. Проте пізніше обмеження було частково знято, і 26 липня перший поїзд із цементом прибув через Литву до Калінінграда.

Банк, що обслуговує калінінградський транзит, припинив операції з РФ у рублях.

Читайте також:

Теги: санкції Литва росія ЄС ЗМІ МЗС

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Транспортна блокада Калінінграда тривала з 17 червня
Блокада Калінінграда завершена: Литва почала пропускати поїзди з підсанкційним товаром
27 липня, 08:59
Політик запропонував перейменувати Калінінградську область на Балтійський край
Росія влаштувала шоу з перейменуванням Калінінграда
4 липня, 17:52
Литва втерла носа Росії. Путін залучає Лукашенка до порятунку транзиту на Калінінград
Литва втерла носа Росії. Путін залучає Лукашенка до порятунку транзиту на Калінінград
11 липня, 13:09

Економіка

Транзит товарів між РФ і Калінінградом: литовський банк припиняє операції в рублях
Транзит товарів між РФ і Калінінградом: литовський банк припиняє операції в рублях
Американські банки відновили торгівлю російськими облігаціями – Reuters
Американські банки відновили торгівлю російськими облігаціями – Reuters
Російські авіакомпанії просять владу узаконити «канібалізм» літаків
Російські авіакомпанії просять владу узаконити «канібалізм» літаків
Виробник «Байрактарів» має замовлення на три роки вперед – ЗМІ
Виробник «Байрактарів» має замовлення на три роки вперед – ЗМІ
Катастрофічний обвал. Мінфін Росії констатував колапс доходів бюджету
Катастрофічний обвал. Мінфін Росії констатував колапс доходів бюджету
Кремль перезапускає оборонну промисловість для тривалої війни в Україні – ISW
Кремль перезапускає оборонну промисловість для тривалої війни в Україні – ISW

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
99K
Хто потрібен у війську та як далі триватиме мобілізація: відповідь полковника СБУ
83K
Загинув один із найкращих пілотів Збройних сил
70K
Найжорсткіший опалювальний сезон в історії. Нардеп звернувся до українців
34K
Як довго США підтримуватимуть Україну? Курт Волкер визначив строк
27K
Нацбанк пояснив, чому в Україні досі працюють російські банки
25K
Військові знищили дві бази окупантів – на півдні та сході

Новини

Ворог обстріляв Миколаїв: є поранені, пошкоджено навчальний заклад (фото)
Сьогодні, 13:31
Зеленський провів кадрові зміни СБУ у Києві та кількох областях
Сьогодні, 12:59
Банкова закликала Червоний Хрест подумати про репутацію
Сьогодні, 12:41
Франція оновила правила для українців: що потрібно знати біженцям
Сьогодні, 12:18
У Мелітополі окупанти хочуть зробити з дітей «живий щит» – мер Федоров
Сьогодні, 12:04
Обстріл Харкова: рашисти влучили у зупинку громадського транспорту
Сьогодні, 11:24

Прес-релізи

У Чехії запрацював фонд «Діти України»
У Чехії запрацював фонд «Діти України»
2 серпня, 20:02
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту