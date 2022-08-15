Транзит товарів між РФ і Калінінградом: литовський банк припиняє операції в рублях

«Шяуляй банк» припинить проведення банківських операцій з Росією з 1 вересня

Литовський «Шяуляй банк», який обслуговує калінінградський транзит, з 15 серпня припиняє операції з Росією в рублях. Про це заявила представник асоціації банків Литви Валерія Кігуолене, яку цитують пропагандистські ЗМІ.

«Шауляй банк» з сьогоднішнього дня припиняє розрахункові операції з Росією в рублях, а з 1 вересня - у всіх валютах. Клієнтів про це поінформовано заздалегідь», - зазначила вона.

28 липня «Шяуляй банк» вже попереджав, що припинить проведення банківських операцій з Росією з 1 вересня. Глава російського посольства у Вільнюсі Сергій Рябоконь назвав це рішення другим ударом по вантажному транзиту. У МЗС Литви пояснили, що заборона на транзит продукції зі сталі та чорних металів між основною територією Росією та Калінінградською областю РФ через Литву запроваджена в рамках виконання санкцій ЄС.

Литва припинила транзит до Калінінграда залізницею низки товарів, що потрапили під санкції Євросоюзу 18 червня. Обмеження торкнулися від 40 до 50 відсотків номенклатури вантажів, серед яких будівельні матеріали, цемент та метали. Проте пізніше обмеження було частково знято, і 26 липня перший поїзд із цементом прибув через Литву до Калінінграда.

Банк, що обслуговує калінінградський транзит, припинив операції з РФ у рублях.