Транспортна блокада Калінінграда. Der Spiegel назвав країну ЄС, яка стала на захист Росії

Німеччина наполягає, що перевезення товарів з Калінінграда до Росії не порушує санкцій

Німецьке видання оприлюднило несподівані деталі конфлікту всередині ЄС

Уряд Німеччини обурений діями Литви, яка блокує транзит товарів до російського Калінінграда. Про це повідомляє видання Der Spiegel із посиланням на власні джерела.

Суперечка щодо заборони транзиту деяких товарів до російського ексклава Калінінграді розгортається. За інформацією видання, незабаром блокування санкційних товарів може бути скасоване на прохання Німеччини.

Майже два тижні Єврокомісія та Литва обговорюють, чи підпадають під санкції ЄС транзитні вантажі для Калінінграда. Тепер уряд Німеччини наполягає на тому, щоб цю територію було виключено з санкційних обмежень, щоб уникнути ескалації з Росією.

У виданні зазначають, що Німеччина обурена діями Литви. У Берліні не поділяють оцінку литовців щодо того, що транзит санкційних товарів до Калінінграда не повинен проходити через територію ЄС.

«Це перевезення з Росії до Росії. Це дозволено», – цитує Spiegel представника німецької влади.

Німецький уряд побоюється, що конфлікт з Росією призведе до ескалації через транзитну суперечку і Москва застосує силу для створення сухопутного коридору.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц неодноразово наголошував, що одна з його найважливіших цілей – не допустити перетворення НАТО на воюючу сторону. У Литві дислокуються німецькі солдати, які можуть бути втягнуті в можливий конфлікт.

«Німці чинять тиск на Єврокомісію, аби санкції не поширювалися на Калінінград. Вони бояться, що їхні солдати можуть бути втягнути у військовий конфлікт і дозволяють залякувати себе РФ», – заявляють в урядових колах Литви.

Видання зазначає, що рішення Брюсселя щодо блокади Калінінграда має бути ухвалене до 10 липня, коли набуть чинності наступні санкції. Литва наполягає на дотриманні закону під час тлумачення санкцій. «Ми не змінили свого ставлення, ЄС змінив», – кажуть у Вільнюсі.

Ще у квітні Єврокомісія запевнила, що санкції також застосовуватимуться до транзиту до Калінінграда і з нього – «щоразу, коли товари з Росії перетинають кордон ЄС як залізницею, так і сушею», зазначає Spiegel.

Тепер у Вільнюсі побоюються, що будь-яке скасування санкцій може погіршити безпекову ситуацію.

«Санкції повинні виконуватися. Жодне рішення не повинно підривати довіру та ефективність політики санкцій ЄС», – заявила нещодавно речниця МЗС Литви.

Нагадаємо, канцлер Німеччини Олаф Шольц на саміті G7 27 червня заявив, що відносини з Росією не можуть повернутись на той рівень, який був до повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Німецький канцлер наголосив, що усі правила, угоди, які укладалися щодо співробітництва держав, були порушені. Він зазначив, що кордони не можуть змінюватися насильницьким шляхом.

Як відомо, 17 червня губернатор російського регіону Антон Аліханов заявив про обмеження залізничного транзиту вантажів через Литву до Калінінградської області заявив. Транзит підсанкційних товарів литовською територією припинився у ніч з 17 на 18 червня.

У МЗС Литви пояснили, що заборона на транзит продукції зі сталі та чорних металів між основною територією Росією та Калінінградською областю РФ через Литву запроваджена в рамках виконання санкцій ЄС.

Голова українського МЗС Дмитро Кулеба наголосив, що у блокуванні транзиту до Калінінградської області винна тільки Росія – зараз вона пожинає наслідки свого вторгнення в Україну.

Захарова назвала дії Литви «ворожими» та описала відносини між республікою та Росією фразою «зараз вже не до розмов».

Згодом Литва поширила обмеження на перевезення санкційних товарів до Калінінграда і на вантажний автомобільний транзит.