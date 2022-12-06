Ціни на нафту зростають після набуття чинності санкцій проти РФ

Ф'ючерси на нафту марки Brent виросли на 85 центів, до 83,53 долара за барель до 07:33 за Гринвічем. Нафта WTI виросла на 68 центів, до 77,62 долара за барель

Нафта відновила зростання після падіння більш ніж на 3% на попередній сесії, оскільки набуття чинності санкцій проти російської нафти послабило побоювання з приводу надлишкової пропозиції, пише Reuters.

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Водночас послаблення COVID-обмежень в Китаї зміцнило перспективи попиту.

Ф'ючерси на нафту марки Brent виросли на 85 центів, до 83,53 долара за барель до 07:33 за Гринвічем. Нафта WTI виросла на 68 центів, до 77,62 долара за барель.

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У понеділок, 5 грудня, ф'ючерси на нафту зафіксували найбільше денне падіння за два тижні – після того, як дані по сектору послуг США викликали занепокоєння, що ФРС може продовжити свою агресивну політику.

G7 напередодні встановила максимальну ціну на російську нафту – 60 доларів за барель, прагнучи обмежити можливості Москви фінансувати агресивну війну проти України, але РФ заявила, що не буде дотримуватися цього обмеження, навіть якщо їй доведеться скоротити виробництво.

Обмеження ціни відбувається на додаток до ембарго ЄС на імпорт російської нафти морським шляхом та аналогічних зобов'язань США, Канади, Японії та Великої Британії.

«Поки ринок зважує вплив санкцій на російські поставки, він також спостерігав за затором нафтових танкерів біля берегів Туреччини в понеділок, коли Анкара наполягала на нових доказах страхування для всіх суден», – нагадує Reuters.

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Водночас у Китаї все більше міст послаблюють COVID-обмеження, що дає підстави для оптимізму у питанні збільшення попиту найбільшого світового імпортера нафти.

До слова, з понеділка, 5 грудня, набуло чинності ембарго на морські постачання російської нафти до країн ЄС. Також починає діяти стеля цін на нафту з РФ, яку запровадили Європейський Союз, G7 та Австралія.

У відповідь російська влада заявила, що не збирається визнавати встановлені граничні ціни на нафту з РФ.

Тим часом у територіальних водах Туреччини протягом 5 грудня утворилася пробка з 19 нафтових танкерів, які стали на якір на рейдах проток Босфор і Дарданелли після введення верхньої межі цін на російську нафту.