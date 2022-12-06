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Цінова стеля на нафту: майже два десятки російських танкерів застрягли біля берегів Туреччини

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Цінова стеля на нафту: майже два десятки російських танкерів застрягли біля берегів Туреччини
5 грудня набуло чинності рішення Євросоюзу про введення ембарго на постачання нафти з Росії 
фото з відкритих джерел

Нові правила забороняють страхувати російську нафту, якщо вартість вища за встановлену граничну ціну в $60 

У територіальних водах Туреччини протягом 5 грудня утворилася пробка з 19 нафтових танкерів, які стали на якір на рейдах проток Босфор і Дарданелли після введення стелі цін на російську нафту. Про це ввечері 5 грудня повідомила газета Financial Times, посилаючись на дані брокерів з морських перевезень, торговців нафтою та служб супутникового стеження. 

Стеля цін, яку запровадили з 5 грудня, забороняє танкерам, що завантажують російську нафту, страхувати товар, що перевозиться на Захід, якщо вартість нафти вища за встановлену граничну ціну в $60. Після введення обмежень влада Туреччини вимагає надати докази, що нафта застрахована.

Один із брокерів з морських перевезень сказав, що перший танкер прибув 29 листопада і чекав уже шість днів.

Більшість нафти, що перебуває на суднах біля берегів Туреччини, має казахстанське походження. Нафта з Казахстану надходить до Росії трубопроводом і не потрапляє під західні санкції.

Нагадаємо, 5 грудня набуло чинності рішення Євросоюзу про введення ембарго на постачання нафти з Росії, яке передбачає механізм стелі цін на нафту, що перевозиться морем. Граничну ціну на російську нафту встановили на рівні $60 із можливістю змінити ціну у майбутньому.

Прийняті обмеження зачіпають широкий спектр послуг, пов'язаних із морським транспортуванням російської нафти. 

Раніше, 3 грудня, Рада ЄС ухвалила рішення про запровадженням обмеження цін на російську морську сиру нафту. Ліміт встановлено на рівні $60 за барель.
 

Теги: ембарго нафта санкції влада правила

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