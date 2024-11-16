У Варшаві з'явиться новий аеропорт: подробиці (фото)

На першому етапі аеропорт матиме пропускну спроможність приблизно до 34 млн пасажирів на рік

Новий аеропорт буде побудований за 40 кілометрів від Варшави в муніципалітеті Баранув і займатиме площу 3 тис. гектарів





Аеропорту імені Фредеріка Шопена у столиці Польщі більше не достатньо, аби впоратись із зростаючою кількістю туристів. Минулоріч аеропорт Варшави прийняв 15,7 млн мандрівників. Тож польський уряд просуває плани з будівництва нового авіаційного хабу, пише видання Nowa Warszawa.

Будівництво аеропорту коштуватиме Польщі близько 8,4 млрд євро. Він зможе приймати до 34 млн пасажирів на рік після завершення будівництва у 2032 році.

«Сьогодні у нас ще одна віха на шляху створення центрального аеропорту. Проєкт будівництва порту готовий, проєктні роботи наближаються до завершення, ми явно прискорюємося. Ця інвестиція є поштовхом для подальшого економічного розвитку Польщі та, водночас, зміцнення ринкової позиції національного авіаперевізника LOT», – сказав міністр інфраструктури Польщі Даріуш Клімчак.

3 фото На весь екран





Центральний комунікаційний порт – так назвали новий аеропорт – буде побудований за 40 км на захід від Варшави, в муніципалітеті Баранув, і займе площу в 3 тис. гектарів. Тут з'явиться невелике місто.

Нова амбітна ініціатива має на меті об'єднати під одним дахом кілька видів транспорту, включаючи повітряний, залізничний та автобусний, і все це – під одним дахом.

Ключовими особливостями проєкту будуть об'єкти для оформлення шенгенської зони, контролю документів, виходу на посадку в автобуси і зони видачі багажу.

Головний термінал нового аеропорту матиме пряме сполучення з пірсами, що дозволить пасажирам легше сідати на літаки. На початковому етапі об'єкт розрахований на пропускну здатність до 11 тис. пасажирів на годину.

На день відкриття аеропорт матиме близько 140 стійок реєстрації, а в планах – збільшити їх кількість до 170, додавши додатковий острів реєстрації. Таке вдосконалення має на меті спростити процес реєстрації та впоратися з очікуваним напливом мандрівників.

Будівництво нового аеропорту обійдеться приблизно в 8,4 млрд євро. Очікується, що після завершення будівництва цей об'єкт зможе приймати до 34 млн пасажирів на рік з потенціалом майбутнього розширення для задоволення зростаючого попиту.

Будівельний план почнуть реалізовувати вже 2026 року. Повноцінно заробити аеропорт має до 2032 року – одночасно із запланованою ділянкою швидкісної залізниці між Варшавою та Лодзью.

Нагадаємо, літаку авіакомпанії IndiGo довелося здійснити вимушену посадку через повідомлення про загрозу вибуху, яке отримав аеропорт. Про це пише The Hindu. Інцидент стався в Індії під час рейсу Нагпур – Колката. На борту повітряного судна перебували 187 пасажирів та шість членів екіпажу.