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Польща відправила південнокорейські танки до російського кордону

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Польща відправила південнокорейські танки до російського кордону
Танки K2 Black Panther є одними з найсучасніших машин у світі
фото з відкритих джерел

Південнокорейські танки ефективно протидіють ракетним і протитанковим атакам та мають високу мобільність

Перші танки К2 південнокорейського виробництва прибули до Польщі. Вони дислокуватимуться у місті Бранево, що за кілька кілометрів від Калінінградської області РФ. Про це заявила речниця 16-ї Поморської механізованої дивізії Магдалена Косцинська, повідомляє Wnp.pl.

Зазначається, що танки К2 виробництва південнокорейської компанії Hyundai Rotem. Вони прибули до дев'ятої бронетанкової кавалерійської бригади на автопричепах. Представники сьогодні завершать формальності, необхідні для прийняття танків. Наступним етапом стане оснащення танків системами, які використовуються в польській армії, в тому числі засобами зв'язку.

«Наступним етапом буде оснащення цих танків системами, які використовуються в польській армії, в тому числі системами зв'язку», – зазначила речниця 16-ї Поморської механізованої дивізії.

Танки K2 Black Panther є одними з найсучасніших машин у світі, відомими своїми передовими технологічними рішеннями, в тому числі системою активного захисту. Вони ефективно протидіють ракетним і протитанковим атакам. Вони також мають високу мобільність, що дозволяє здійснювати швидкі маневри навіть у такій складній місцевості, як болотиста і піщана місцевість північно-східної Польщі.

Танки оснащені точними системами наведення і ведення вогню, що гарантує ефективність у різних бойових умовах. Він також характеризується відносно невеликою вагою – він важить 55 тонн та має гідропневматичну підвіску.

«У першому раунді дев'ята бригада отримала сім танків. Ще одна партія очікується наприкінці цього року. На цей час у підрозділі є вісім підготовлених екіпажів, які пройшли навчання з інструкторами з 20-ї механізованої бригади», – розповіла посадовиця.

Як повідомлялося, Польща могла б розглянути можливість передачі Україні своїх винищувачів МіГ-29. Проте НАТО має передислокувати літаки на польські авіабази.

Нагадаємо, президент Південної Кореї Юн Сок Йоль заявив, що не виключає можливості надання зброї Україні. Таку заяву політик зробив на фоні того, що Північна Корея розгорнула свої війська в Росії. Наголосивши, що в країні існує політика, згідно з якою вони не надають зброї тим країнам, які перебувають у війні. Проте через активізацію КНДР ситуація може змінитися на підтримку України. Якщо Південна Корея ухвалить рішення про постачання зброї Україні, то спочатку нададуть оборонну зброю. Юн Сок Йоль зазначив, що його офіс уважно стежитиме за ситуацією, пов'язаною з діяльністю північнокорейських солдатів, і у разі надання допомоги акцент зроблять на оборонних озброєннях.

До слова, Південна Корея розглядає «всі можливі сценарії» підтримки України на тлі присутності військ КНДР у Росії.

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Теги: Південна Корея танки військова техніка росія кордон Польща

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