Росіяни заявили про атаку БпЛА на місто Брянськ
Системи ППО нібито збили всі повітряні цілі над містом
Безпілотні літальні апарати атакували російське місто Брянськ. Військові повідомили про знищення всіх цілей, однак у місті зафіксовано удар по багатоквартирному будинку. Про це інформують губернатор Брянської області РФ Олександр Богомаз та російський Telegram-канал Mash.
Очільник області повідомив, що, за даними Міноборони РФ, сили ППО виявили та знищили чотири безпілотні літальні апарати типу літак.
Водночас Богомаз зазначив, що один з безпілотників нібито атакував багатоквартирний будинок у місті. Внаслідок атаки постраждав один мешканець.
«На одному з поверхів пошкоджені вікна, балкон і фасад будинку. Оперативні та екстрені служби працюють на місці. Інформація про наслідки уточнюється», –додав він.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що у столиці російського регіону Башкортостан – Уфі – безпілотник атакував завод.
Нагадаємо, що ввечері 27 жовтня БпЛА атакували спиртовий завод у Воронезькій області. Внаслідок атаки безпілотників знову був уражений спиртзавод «Етанол спирт», розташований у Новохоперську. Підприємство перед тим вже ставало об'єктом дронових ударів цього місяця.
До слова, кількома днями раніше безпілотники атакували спиртові заводи на території країни-агресора. Ці підприємства виробляють не лише спирт.
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