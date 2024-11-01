Головна Світ Політика
search button user button menu button

Росіяни заявили про атаку БпЛА на місто Брянськ

Степан Гафтко
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Росіяни заявили про атаку БпЛА на місто Брянськ
У Брянську безпілотники атакували місто
фото з відкритих джерел

Системи ППО нібито збили всі повітряні цілі над містом

Безпілотні літальні апарати атакували російське місто Брянськ. Військові повідомили про знищення всіх цілей, однак у місті зафіксовано удар по багатоквартирному будинку. Про це інформують губернатор Брянської області РФ Олександр Богомаз та російський Telegram-канал Mash.

Очільник області повідомив, що, за даними Міноборони РФ, сили ППО виявили та знищили чотири безпілотні літальні апарати типу літак.

Водночас Богомаз зазначив, що один з безпілотників нібито атакував багатоквартирний будинок у місті. Внаслідок атаки постраждав один мешканець.

«На одному з поверхів пошкоджені вікна, балкон і фасад будинку. Оперативні та екстрені служби працюють на місці. Інформація про наслідки уточнюється», –додав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що у столиці російського регіону Башкортостан – Уфі – безпілотник атакував завод.

Нагадаємо, що ввечері 27 жовтня БпЛА атакували спиртовий завод у Воронезькій області. Внаслідок атаки безпілотників знову був уражений спиртзавод «Етанол спирт», розташований у Новохоперську. Підприємство перед тим вже ставало об'єктом дронових ударів цього місяця.

До слова, кількома днями раніше безпілотники атакували спиртові заводи на території країни-агресора. Ці підприємства виробляють не лише спирт.

Читайте також:

Теги: Міноборони Міноборони РФ літак завод військові Telegram будинок місто безпілотник спирт системи ППО

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

КНДР випробувала балістичну ракету
Північна Корея запустила балістичну ракету
Вчора, 02:46
Росіяни не хочуть йти в атаки на Запоріжжі
Росіяни відмовляються іти на штурм в Запорізькій області – партизани АТЕШ
29 жовтня, 02:29
Українські розвідники спостерігають за тим, як будуть розвиватися події протягом білорусько-російських військових навчань
Білорусь готує військові навчання з Росією. Прикордонники оцінили загрозу
26 жовтня, 16:20
З 1 січня 2025 року Україна стане 125-ю державою – учасницею Міжнародного кримінального суду
Завершення ратифікації Римського статуту та тисяча кожному українцю від президента. Головне за 25 жовтня
25 жовтня, 21:09
Павлюк анонсував кадрові зміни у системі мобілізації
«Очищення лав від негідників»: командувач Сухопутних військ анонсував кадрові зміни в ЗСУ
24 жовтня, 23:28
Постраждалих серед населення Київщини немає
Уночі Росія атакували Київщину безпілотниками: наслідки
20 жовтня, 09:38
ЗСУ за добу знищили 48 дронів противника
Втрати ворога станом на 18 жовтня 2024 – Генштаб ЗСУ
18 жовтня, 08:11
Ключовою властивістю С-70 «Охотник» є його зменшена ефективна площа розсіювання, що має зробити його потайним засобом глибокого удару
Британська розвідка назвала найбільший провал російських військ у жовтні
15 жовтня, 15:15
Зруйнований росіянами Торецьк
Речник штурмової бригади «Лють» розповів про ситуацію в Торецьку
8 жовтня, 21:05

Політика

Росіяни заявили про атаку БпЛА на місто Брянськ
Росіяни заявили про атаку БпЛА на місто Брянськ
Білорусь підняла в небо винищувачі через російські БпЛА – моніторингові канали
Білорусь підняла в небо винищувачі через російські БпЛА – моніторингові канали
Слід зняти всі обмеження на використання Україною зброї – МЗС Норвегії
Слід зняти всі обмеження на використання Україною зброї – МЗС Норвегії
Росіяни намагались зірвати конференцію щодо формули миру в Монреалі – Сибіга
Росіяни намагались зірвати конференцію щодо формули миру в Монреалі – Сибіга
Грузинська опозиція анонсувала нові акції протестів на четверте листопада
Грузинська опозиція анонсувала нові акції протестів на четверте листопада
Напередодні війни союзники радили Зеленському записати відеозаповіт – Кулеба
Напередодні війни союзники радили Зеленському записати відеозаповіт – Кулеба

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
89K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 31 жовтня: ситуація на фронті
55K
Стало відомо, скільки бійців цього місяця повернулися на службу після самовільного залишення частини
46K
Український агент пробрався до командного пункту 37-ї бригади росіян
34K
Карта повітряних тривог України онлайн 31 жовтня 2024
27K
Запущена КНДР балістична ракета встановила рекорд
9861
Прогноз магнітних бур на 31 жовтня – 2 листопада: якою буде сонячна активність

Новини

1 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Єврокомісія підтвердила високий рівень імплементації Україною законодавства Європи в енергетиці – звіт
Вчора, 17:21
Кремль залучає війська з КНДР через проблеми в Росії – генерал Девід Петреус
Вчора, 16:21
Росія не зупиниться, якщо її не зупинити – військовий ЗСУ з Фінляндії
Вчора, 15:15
Російське вторгнення призвело до зростання громадянської свідомості молоді – дослідження
Вчора, 14:16
Покоління війни. У Києві розпочався Безпековий Форум для молоді (трансляція)
Вчора, 10:59

Прес-релізи

Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
29 жовтня, 11:05
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua