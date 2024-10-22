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Центр протидії дезінформації пояснив причину ударів дронами по спиртзаводах в РФ

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Центр протидії дезінформації пояснив причину ударів дронами по спиртзаводах в РФ
Пожежа на спиртзаводі «Біохім» у Тамбові
фото: соцмережі

Українські БПЛА цієї ночі атакували чотири підприємства в Росії

Спиртзаводи у росіян використовуються для виготовлення не тільки спирту, але і палив для воєнних потреб і вибухових речовин. Тому вони і атакуються. Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки та оборони України Андрій Коваленко.

Він зазначив, що цієї ночі українські БПЛА атакували чотири підприємства на території РФ:

  • «Біохім» – переробка меляси та виробництво етилового спирту;
  • Лужковський спиртзавод;
  • Єфремовський спиртзавод;
  • Промислове підприємство Воронезької області.

Коваленко зауважив, що це все – воєнні об‘єкти, попри замаскованість під щось інше.

Нагадаємо, вранці повідомлялося, що безпілотники атакували російське підприємство «Біохім» у Тамбовській області РФ і промислове підприємство у Воронезькій області Росії, аеропорт у Нижньому Новгороді Нижньогородської області закрили. ТАСС із посиланням на Росавіацію повідомляє, що тимчасово закрили аеропорт Нижнього Новгорода, імовірно, через загрозу нальоту українських безпілотників. Трохи раніше російські Telegram-канали повідомили, що в аеропорту ввели план «Килим» – це означає, що він закритий, а літаки перенаправляють на інші летовища.

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Теги: виготовлення завод росія дрон аеропорт

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