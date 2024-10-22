Центр протидії дезінформації пояснив причину ударів дронами по спиртзаводах в РФ
Українські БПЛА цієї ночі атакували чотири підприємства в Росії
Спиртзаводи у росіян використовуються для виготовлення не тільки спирту, але і палив для воєнних потреб і вибухових речовин. Тому вони і атакуються. Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки та оборони України Андрій Коваленко.
Він зазначив, що цієї ночі українські БПЛА атакували чотири підприємства на території РФ:
- «Біохім» – переробка меляси та виробництво етилового спирту;
- Лужковський спиртзавод;
- Єфремовський спиртзавод;
- Промислове підприємство Воронезької області.
Коваленко зауважив, що це все – воєнні об‘єкти, попри замаскованість під щось інше.
💥Безпілотники атакували місто Єфремов у Тульській області РФ🔥 pic.twitter.com/AcokloYOMF— ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) October 22, 2024
Нагадаємо, вранці повідомлялося, що безпілотники атакували російське підприємство «Біохім» у Тамбовській області РФ і промислове підприємство у Воронезькій області Росії, аеропорт у Нижньому Новгороді Нижньогородської області закрили. ТАСС із посиланням на Росавіацію повідомляє, що тимчасово закрили аеропорт Нижнього Новгорода, імовірно, через загрозу нальоту українських безпілотників. Трохи раніше російські Telegram-канали повідомили, що в аеропорту ввели план «Килим» – це означає, що він закритий, а літаки перенаправляють на інші летовища.
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