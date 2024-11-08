Дуда зустрінеться із Трампом: названо дату

Дуда летить на президентський захід Трампа в його маєтку в Мар-а-Лаго у Флориді

Дуда не консультувався з урядом Польщі та МЗС щодо поїздки до США

Президент Польщі Анджей Дуда, ймовірно, 8 листопада вилетить у США. Там він зустрінеться з новообраним президентом США Дональдом Трампом. Про це повідомляє Wyborcza.pl.

Видання пише, що Дуда не консультувався з урядом Польщі та МЗС щодо цієї поїздки. Журналісти зауважують, що такої практики Офіс президента дотримувався і раніше.

Зазначається, що очільник Польщі летить на президентський захід Трампа в його маєтку в Мар-а-Лаго у Флориді. Там має бути прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан.

Нагадаємо, що обраний 47-м президентом США Дональд Трамп готує масштабні зміни під час свого повернення до Білого дому. Хоча Трамп часто уникав конкретики, за понад рік політичних виступів він окреслив широкий план, який поєднує традиційні консервативні підходи до податків, регулювання та культурних питань із більш популістським акцентом на торгівлі та зміні міжнародної ролі США.

Як відомо, за республіканця Дональда Трампа проголосували 295 виборників. Цього результату достатньо, щоб стати президентом США. Опонентка Трампа, демократка Камала Гарріс, набрала 226 голосів виборників.