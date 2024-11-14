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У Індії літак із 187 пасажирами екстренно приземлився через загрозу вибуху

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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У Індії літак із 187 пасажирами екстренно приземлився через загрозу вибуху
Рейс, що прямував до Калькутти, здійснив аварійну посадку в Райпурі після загрози
фото із відкритих джерел

Літак IndiGo вимушено приземлився в Індії після повідомлення про загрозу вибуху

Літаку авіакомпанії IndiGo довелося здійснити вимушену посадку через повідомлення про загрозу вибуху, яке отримав аеропорт. Про це пише The Hindu. Інцидент стався в Індії під час рейсу Нагпур – Колката. На борту повітряного судна перебували 187 пасажирів та шість членів екіпажу.

Адміністрація аеропорту отримала повідомлення вранці 14 листопада. Літак сів у повітряній гавані Райпура, столиці штату Чхаттісгарха. Борт негайно доставили в ізолятор для обов'язкової перевірки безпеки, уточнили журналісти з посиланням на старшого суперінтенданта поліції Райпура Сантоша Сінгха.

Поки невідомо, чи знайшли фахівці вибуховий пристрій. Відомостей про постраждалих також не надано.

«Після повної перевірки виявилося, що загроза вибуху була обманом. Пасажир, який повідомив про бомбу, затриманий і допитується», – пізніше написало видання  The Indian Express.

До слова, 12 листопада одинадцять людей отримали поранення, коли літак авіакомпанії Lufthansa, який прямував з Буенос-Айреса до Франкфурта, потрапив у зону сильної турбулентності під час польоту над Атлантикою.

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Теги: літак аеропорт Індія

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