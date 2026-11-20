Україна отримала майже €8 млрд від Європейського Союзу в межах програми Ukraine Facility. Це найбільший одноразовий транш за всю історію програми. Кошти вже надійшли до державного бюджету та будуть використані для підтримки фінансової стабільності країни в умовах повномасштабної війни. Про це повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький, передає «Главком».

За словами глави уряду, нове фінансування допоможе забезпечити пріоритетні потреби держави та зберегти стійкість бюджетної системи в умовах російської агресії.

«Кошти вже надійшли до державного бюджету. Вони є життєво необхідною підтримкою для збереження фінансової стійкості та забезпечення пріоритетних потреб держави в умовах повномасштабної війни», – зазначив Корецький.

З урахуванням нового надходження Україна від початку 2026 року отримала вже €13,57 млрд за програмою Ukraine Facility.

Прем'єр-міністр пояснив, що виділення рекордного траншу стало можливим завдяки виконанню Україною понад 20 заходів, передбачених Планом України. Йдеться про зобов'язання, реалізація яких є умовою отримання європейського фінансування.

«Попри війну, продовжуємо виконувати взяті зобов'язання та рухатися євроінтеграційним шляхом», – наголосив глава уряду.

Корецький також подякував президентці Європейської комісії Урсулі фон дер Ляєн, Єврокомісії та державам-членам ЄС за підтримку України й рішення щодо надання фінансової допомоги.

Програма Ukraine Facility розрахована на 2024–2027 роки та передбачає надання Україні до €50 млрд у формі грантів і кредитів. Її метою є підтримка державного бюджету, відновлення економіки та реалізація реформ, необхідних для європейської інтеграції.

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв, що 16 листопада Євросоюз схвалив рекордний платіж Україні на майже €8 млрд. Президент Володимир Зеленський зазначав, що рішення стало можливим після виконання Україною понад 20 зобов'язань щодо реформ. Тоді йшлося про погодження фінансування, яке тепер фактично надійшло до державного бюджету.

Також під час візиту до Брюсселя Сергій Корецький обговорив із керівництвом ЄС фінансування оборонних і бюджетних потреб України. Сторони також порушили питання підтримки енергетики, посилення санкцій проти Росії та подальшого просування України до членства в Євросоюзі.

Крім того, 18 листопада Єврокомісія запропонувала надати Україні ще до €45 млрд у 2027 році. Із цієї суми до €25 млрд планують спрямувати на оборонні потреби, а до €20 млрд – на підтримку державного бюджету. Пропозиція ще потребує погодження Європейського парламенту та Ради ЄС.