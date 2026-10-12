Євросоюз готує нові обмеження для росіян

Складно достеменно встановити, хто саме прибуває до Європи під виглядом туриста

Брюссель хоче посилити візові правила через загрозу гібридних атак і можливе прибуття до Європи колишніх російських військових

Європейський Союз планує посилити візові правила для громадян Росії, щоб захиститися від гібридних атак. Єврокомісія має представити відповідні пропозиції на початку 2027 року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання Politico, яке цитує заяви посадових осіб.

Ініціатива передбачає посилення контролю за видачею віз росіянам. Зокрема, європейські посадовці стурбовані можливим приїздом до країн ЄС колишніх російських військових, які брали участь у бойових діях проти України.

Раніше група країн, серед яких Польща, Швеція та Естонія, виступила за жорсткіші візові правила для громадян РФ. Ініціатива пов’язана з побоюваннями, що Росія може використовувати людей, які прибувають до Європи, для проведення диверсій та інших операцій впливу.

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна заявив, що колишні російські військові можуть приїжджати до Європи за підтримки російських спецслужб і бути залученими до організованої злочинності та терористичних атак.

«Я думаю, що значна кількість цих колишніх комбатантів прибуде до Європи за підтримки російських спецслужб. І вони захоплять контроль над нашою організованою злочинністю, будуть добре озброєні, а Росія підтримуватиме їх у скоєнні терористичних атак або нападів на наші суспільства. Тож це дуже серйозна проблема», – заявив Цахкна.

Єврокомісар з питань міграції Магнус Бруннер також закликав країни ЄС скоротити кількість віз, які видають громадянам Росії. За його словами, складно достеменно встановити, хто саме прибуває до Європи під виглядом туриста.

У червні міністри дев’яти країн ЄС, а також Ісландії та Норвегії звернулися до Єврокомісії із закликом узгодити підхід до видачі росіянам віз у всіх державах-членах.

Варто нагадати, що країни Балтії виступають за припинення транзиту російського зерна через територію Європейського Союзу. Литва також пропонує включити до санкційного списку російських аграрних олігархів, які підтримують війну проти України.