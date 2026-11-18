Європейська комісія 18 листопада представила законодавчі пропозиції щодо надання Україні додаткової фінансової допомоги обсягом до €45 млрд у 2027 році. Кошти планують спрямувати на оборонні потреби та підтримку державного бюджету. Новий пакет доповнить уже погоджену програму Ukraine Support Loan на €90 млрд. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу Європейської комісії.

Згідно з пропозицією, до €25 млрд передбачено на військову допомогу Україні, а ще до €20 млрд – на загальну бюджетну підтримку. Фінансування має забезпечити зміцнення обороноздатності, стабільну роботу державних установ, лікарень і шкіл, а також підтримати економічну стійкість країни.

Новий пакет має покрити приблизно дві третини додаткових фінансових потреб України на 2027 рік, які оцінюють у €70 млрд. Решту коштів Євросоюз розраховує залучити від міжнародних партнерів, зокрема країн «Великої сімки».

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн наголосила, що Європа продовжить підтримувати Україну та посилювати тиск на Росію. За її словами, фінансові потреби України на 2026 рік уже забезпечені, а нова ініціатива спрямована на створення передбачуваного механізму допомоги наступного року.

«Сьогодні ми пропонуємо ще €45 млрд, щоб покрити дві третини потреб України на 2027 рік. Разом із нашими міжнародними партнерами ми зміцнюватимемо Україну стільки, скільки буде потрібно для досягнення справедливого й тривалого миру», – заявила фон дер Ляєн.

Фінансування пропонують оформити як кредит, який Євросоюз залучатиме на міжнародних ринках капіталу під гарантії бюджету ЄС. Водночас Україна буде зобов'язана повернути основну суму позики лише після отримання репарацій від Росії.

Бюджетна частина допомоги передбачатиме виконання Україною реформ, зокрема у сферах верховенства права та боротьби з корупцією. Крім того, Єврокомісія пропонує розширити можливості використання майбутніх доходів від заморожених російських активів для погашення кредитів.

Окремо Євросоюз планує створити механізм залучення додаткових коштів від держав-партнерів. Зокрема, пропонується забезпечити можливість надання ще до €5 млрд кредитів через Ukraine Facility під гарантії країн із найвищими кредитними рейтингами.

Президент України Володимир Зеленський подякував Єврокомісії за ініціативу та висловив сподівання, що Європейський парламент і Рада ЄС якнайшвидше погодять відповідні рішення. Він також повідомив, що питання додаткової підтримки обговорюватимуть 19 листопада на засіданні Коаліції охочих.

Прем'єр-міністр України Сергій Корецький назвав пропозицію вагомим проявом європейської солідарності. За його словами, під час нещодавніх переговорів у Брюсселі українська сторона представила партнерам розрахунки додаткових фінансових потреб на 2027 рік у розмірі близько €70 млрд.

Наразі пакет ще не затверджено остаточно. Законодавчі пропозиції Єврокомісії мають розглянути Європейський парламент і Рада ЄС. Лише після їхнього ухвалення можна буде перейти до реалізації нового механізму фінансування.

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв про підготовку Євросоюзом додаткових €45 млрд для України. 9 листопада єврокомісар з питань економіки Валдіс Домбровскіс заявив, що Брюссель працює над покриттям приблизно двох третин додаткового дефіциту фінансування України на 2027 рік. Тоді остаточний механізм надання коштів ще не був визначений.

Також прем'єр-міністр Сергій Корецький назвав терміни узгодження фінансової підтримки України на наступний рік. Під час засідання Керівного комітету Української платформи донорів він заявив, що Київ розраховує до кінця листопада досягти чітких домовленостей із міжнародними партнерами.

Крім того, «Главком» писав про результати візиту Корецького до Брюсселя. Під час переговорів із президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн український прем'єр обговорив фінансування оборони, енергетичну підтримку та європейську інтеграцію. Він також повідомив про надходження €1,7 млрд у межах Ukraine Support Loan.