Головна Гроші Економіка
search button user button menu button
1717-й день війни
Операція «Карфаген»
Мирні переговори
Енергетична тривога
Вибори у США
Відключення світла
Держбюджет-2027
Операція «Форест Гамп»
Мобілізація в Україні
Україна-ЄС
Війна на Близькому Сході
Заборона Московської церкви
Кримський міст

Італійське ЗМІ б’є на сполох: під загрозою 30% українського експорту і доходи пів мільйона людей

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
google social img telegram social img facebook social img
Італійське ЗМІ б’є на сполох: під загрозою 30% українського експорту і доходи пів мільйона людей
Українські металурги побоюються втрати кваліфікованих працівників через війну та виїзд за кордон
фото: depositphotos.com

Україна вперше за 100 років практично зупинила виробництво сталі – RaiNews24

Україна вперше щонайменше за сто років практично зупинила виробництво сталі через російські атаки, блокаду Чорного моря та посилення обмежень на експорт до ЄС. Про це йдеться у сюжеті італійського телеканалу RaiNews24, журналісти якого побували на «Каметсталі» у Кам’янському Дніпропетровської області, яка зупинилася після російського обстрілу у вересні. 

У сюжеті наголошується, що металургійна та гірничодобувна галузь забезпечує понад 6% ВВП України та близько 30% експорту. У самій галузі працюють близько 70 тис. людей, а разом із суміжними секторами без доходів можуть залишитися до пів мільйона людей.

Після зупинки підприємств у Запоріжжі та Кривому Розі «Каметсталь» стала ще одним великим металургійним майданчиком, який був змушений припинити роботу. 5 вересня по підприємству вдарили п’ять балістичних ракет. Вони поцілили у доменні печі – ключову частину виробничого процесу. Підприємство було зупинене, а масштаби збитків у сюжеті називають такими, що важко піддаються оцінці.

«Від початку війни наша група втратила ММК імені Ілліча та «Азовсталь» у Маріуполі, потім Авдіївський коксохімічний завод і шахти в Покровську», – розповів журналістам представник «Метінвесту» Олег Давиденко.

На самій «Каметсталі» до зупинки працювали близько 7 тис. людей. Під час вересневого удару загинули п’ятеро працівників, а великий виробничий комплекс перетворився на зону зруйнованого обладнання та почорнілого металу. «Ось ця тиша. Думаю, для наших працівників це найстрашніший і найнестерпніший звук», – каже Давиденко.

Окремий ризик для галузі – втрата кваліфікованих кадрів: у «Метінвесті» побоюються, що якщо працівники виїдуть за кордон, відновити виробництво навіть після завершення бойових дій буде значно складніше.

Ще одним фактором, який погіршує ситуацію, у сюжеті називають посилення торговельних обмежень ЄС із липня.

«Ми розуміємо, що Європейський Союз фактично захищає власне виробництво, але єдиним ринком збуту для України є саме Європа. Нас запевняли, що буде враховано контекст війни, в умовах якої ми перебуваємо, але фактично цього не сталося», – зауважив Давиденко.

За його словами, українські виробники готові виконувати європейські правила, однак просять відтермінувати їх застосування до припинення вогню або укладення мирної угоди.

Читайте також:

Теги: експорт завод Європейський Союз металургія Україна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Фіцо та Корецький у Львові підписали декларацію про співробітництво
Фіцо під час візиту до України розкритикував ЄС
Вчора, 21:58
Ормузька протока – стратегічний морський коридор, через який зазвичай транспортується близько 20% світових поставок нафти та нафтопродуктів
Світові ціни на нафту різко впали: що змінилося на Близькому Сході
2 листопада, 23:05
Грегор Розумовський: «Я досі вважаю Путіна небезпечним клоуном. Він – брутальний садист»
Нащадок гетьмана Грегор Розумовський: Нейтралітет Австрії – вельми лицемірна позиція Інтерв'ю
24 жовтня, 12:00
В Україні обговорюють можливість експортувати до 15% газу за контрольованим механізмом
В Україні видобувають більше газу, ніж споживає промисловість: є можливість експорту – експерт
20 жовтня, 13:31
Завод Kromberg & Schubert виготовляє електричні кабельні системи для автомобілів
На Волині після атаки РФ зупинився завод, який виготовляє комплектуючі для BMW
17 жовтня, 14:07
Генеральний директор найбільшого металургійного підприємства України «Метінвест» Юрій Риженков
«Українській металургії загрожує ще одна небезпека,є... боку ЄС»: Fortune – про нові квоти на сталь
16 жовтня, 13:11
9 жовтня Трамп і Путін домовилися про постачання російського дизелю
Чому домовленість Трампа з Путіним не спрацювала? Аналіз NYT
16 жовтня, 05:20
Російським прихильникам війни загрожують санкції від ЄС
ЗМІ повідомили, що ЄС може запровадити санкції проти російських спортсменів: деталі
15 жовтня, 11:51
«Це знищить одну з опор української економіки»: в Метінвесті пояснили, як квоти ЄС можуть вплинути на українську металургію
«Це знищить одну з опор української економіки»: в Метінвесті пояснили, як квоти ЄС можуть вплинути на українську металургію
7 жовтня, 13:29

Економіка

Мінекономіки зволікає із застосуванням антидемпінгових заходів на турецькі труби – GMK Center
Мінекономіки зволікає із застосуванням антидемпінгових заходів на турецькі труби – GMK Center
Італійське ЗМІ б’є на сполох: під загрозою 30% українського експорту і доходи пів мільйона людей
Італійське ЗМІ б’є на сполох: під загрозою 30% українського експорту і доходи пів мільйона людей
Національний банк прогнозує скорочення економіки України
Національний банк прогнозує скорочення економіки України
Нацбанк виступив проти легалізації криптовалют за новими правилами
Нацбанк виступив проти легалізації криптовалют за новими правилами
Українські облігації різко подорожчали після виборів у США – Bloomberg
Українські облігації різко подорожчали після виборів у США – Bloomberg
Курс долара встановив історичний рекорд: Нацбанк пояснив ситуацію
Курс долара встановив історичний рекорд: Нацбанк пояснив ситуацію

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
378K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 6 листопада: ситуація на фронті
159K
Карта повітряних тривог України онлайн 6 листопада 2026
150K
Має тонну врожаю із 200-метрового рядка: на Черкащині фермер вирощує унікальну культуру
95K
Залужний повідомив про історичне рішення Британії стосовно українських дітей
71K
Кремль заявив про налагодження діалогу між українським і російським омбудсменами
50K
Ющенко розкрив причину, чому поїхав за кордон

Новини

В Україні до 10°, місцями дощитиме: погода на 6 листопада 2026 року
Сьогодні, 05:59
Яке релігійне свято відзначається 6 листопада 2026: традиції та молитва
Вчора, 22:00
В Україні до 9°, прийшло похолодання: погода на 5 листопада 2026 року
Вчора, 06:14
Яке релігійне свято відзначається 5 листопада 2026: традиції та молитва
4 листопада, 22:00
День залізничника України: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах
4 листопада, 07:45
В Україні до 10°, у деяких областях дощитиме: погода на 4 листопада 2026 року
4 листопада, 05:56

Прес-релізи

Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройду шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройду шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
27 жовтня, 18:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua