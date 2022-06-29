Уряд Росії пояснив, до чого призведуть валютні ігри Путіна

Багато компаній чекають скорочення обсягів виробництва

Економіка країни-агресорки зазнає все більших втрат, у червні в Росії очікується дефляція. Так, міністр економічного розвитку РФ Максим Решетніков заявив про ризики скорочення інвестиційних і виробничих планів для багатьох компаній.

«Прибутковість багатьох галузей, навіть експортоорієнтованих, вже стала негативною за нинішнім курсом. Колеги чекають певної визначеності, від уряду та Центробанку якихось очевидних сигналів», – заявив він, виступаючи на з'їзді Російського союзу промисловців і підприємців.

Решетніков також заявив, що за підсумками червня в Росії очікується дефляція. «Вже очевидно, що за червень ми матимемо дефляцію»,– зазначив він.

Решетніков також зазначив: якщо ситуація в економіці триватиме така й надалі, то багато компаній чекають скорочення обсягів виробництва.

«Якщо така ситуація триватиме ще кілька місяців, то думаю, що багато підприємств можуть прийти до думки не тільки про згортання інвестиційних процесів, а й про необхідність коригування поточних планів виробництва і скорочення обсягів виробництва», – сказав Решетніков.

Зазначимо, надмірно міцний курс рубля не вигідний для Росії, вже на поточних рівнях він створює складнощі і для експортерів, і для імпортерів.

У Росії продовжує знижуватися курс долара, завдаючи все більш важких збитків економіці РФ. Інформаційні агентства зазначають, що з ранку курс долара знизився нижче за 51 рубль - уперше з травня 2015 року. Курс євро з'їхав нижче за 53 рублі. Зміцнення рубля знижує доходи російських компаній, орієнтованих на експорт, і чинить сильний тиск на економіку, оскільки вона скочується в рецесію після жорстких санкцій у зв'язку із вторгненням російської армії на територію України. За даними, російського Мінфіну зміцнення курсу російської валюти на 1 руб. обходиться російському бюджету від 130 до 200 млрд. руб. Таким чином зміцнення курсу на 10 рублів – це трильйон рублів із зайвим втрачених грошей російського бюджету.

Нагадаємо, російська економіка на тлі масштабних західних санкцій повернеться на рівень минулого року лише за десять років, якщо «нічого не робити», заявив глава «Сбєрбанку» Герман Греф.

Нагадаємо, днями відомий російський бізнесмен розказав всю правду про руйнівну силу санкцій.

Також повідомлялося, що ще одна галузь Росії рекордно обвалилася через санкції.