Вартість срібла оновила історичний максимум

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
Срібло вслід за золотом продовжує демонструвати рекорди
Ціна на срібло продовжує зростати за даними біржі 

Вартість ф'ючерсу на срібло з постачанням у грудні 2025 року на біржі Comex (підрозділ Нью-Йоркської товарної біржі) оновила історичний максимум, перевищивши $54 за тройську унцію (приблизно 31 г). Як пише «Главком», це випливає з даних торгового майданчика.

Станом на 7.00 ранку за київським часом ціна на дорогоцінний метал зростала на 6,01% і становила $54,0350 за тройську унцію. Проте уже за годину вартість срібла прискорила зростання до $54,2 за унцію (+6.34%).

У той же час ф'ючерс на золото з постачанням у грудні 2025 року на біржі Comex був на рівні $4 217,2 (+0,09%).

Нагадаємо, ціни на золото 29 вересня вперше перевищили позначку в $3800 за унцію, встановивши новий історичний максимум $3831,19. Сплеск спричинений поєднанням факторів, зокрема очікуваннями зниження процентних ставок у США, побоюваннями щодо можливого припинення роботи уряду США та ескалацією геополітичної напруженості.

Пізніше станом на 17 жовтня ціна золота досягла нового історичного максимуму, перевищивши $4300 за унцію. Спотове золото та ф’ючерси зростають на тлі торговельної напруги між США і Китаєм, а ринок готується до найуспішнішого тижня за останні 17 років. 

Нагадаємо, поблизу французького міста Ліон чоловік, копаючи басейн у власному саду, випадково натрапив на скарб – золоті злитки та монети загальною вартістю близько €700 тис.

