Процес націоналізації охопив майже всі сфери – від стратегічної промисловості та енергетики до торгових центрів

За підсумками 2025 року Російська Федерація продемонструвала безпрецедентні темпи примусового вилучення приватного майна, що фактично означає демонтаж ринкової моделі на користь державного управління. Як повідомляє Служба зовнішньої розвідки України, масштаби конфіскацій зросли в геометричній прогресії, пише «Главком».

Статистика свідчить про системне поглинання бізнесу державою:

за 2025 рік вартість націоналізованого майна підскочила у 4,5 рази, сягнувши 3,1 трлн рублів;

з 2022 року сукупні активи, що перейшли під контроль Кремля, оцінюються у 4,3 трлн рублів;

Цього разу під жорсткий тиск потрапили топові представники російського списку Forbes. Серед найбільш гучних втрат: аеропорт «Домодєдово» Дмитра Каменщика, кондитерський гігант KDV Group Деніса Штенгєлова та золотовидобувна група «Южуралзолото» Костянтина Струкова. Процес охопив майже всі сфери – від стратегічної промисловості та енергетики до торгових центрів і навіть приватних клінік та шкіл. Географічно «великий переділ» найактивніше розгортається у столичному регіоні, на Уралі та Далекому Сході.

Розвідники виділяють п'ять основних схем, які Кремль використовує для законного, на перший погляд, відбирання власності. Це, зокрема, скасування підсумків приватизації минулих десятиліть, звинувачення в екстремізмі, антикорупційні позови та пошук «іноземних зв'язків». Така стратегія підтверджує, що суди в РФ стали інструментом політичних репресій, спрямованих на перерозподіл ресурсів на користь лояльних до режиму осіб.

Як відомо, президент США Дональд Трамп починає сприймати Володимира Путіна як основну заваду на шляху до завершення війни в Україні. За даними джерел The Telegraph, американський лідер зараз більше розчарований позицією Кремля, ніж діями Володимира Зеленського, і бачить у тактиці РФ свідоме затягування часу.

Співрозмовники видання зазначають, що останні кроки Білого дому – зокрема захоплення нафтового танкера під російським прапором та підтримка нового пакета санкцій – є прямим попередженням для Путіна. Трамп, який зазвичай поєднує методи тиску та заохочення, наразі фактично відмовився від останніх. Джерело з оточення президента зауважило, що «пряників» для Москви у Трампа більше не залишилося.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що не бачить потреби в проведенні операції із затримання Володимира Путіна, подібної до тієї, що була здійснена щодо Ніколаса Мадуро.

Відповідаючи на запитання журналістів, Трамп зазначив, що розраховує на збереження діалогу, хоча наразі й розчарований діями російського лідера.