Золото подорожчало до рекордного рівня

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
Золото подорожчало до рекордного рівня
Рекорд на ринку золота: ціна перевищила 4300 доларів
фото з відкритих джерел

Аналітики не виключають, що золото може досягти $4500 за унцію

Ціна золота досягла нового історичного максимуму, перевищивши $4300 за унцію. Спотове золото та ф’ючерси зростають на тлі торговельної напруги між США і Китаєм, а ринок готується до найуспішнішого тижня за останні 17 років. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

У п’ятницю спотове золото подорожчало на 0,8% до $4359,3 за унцію станом на 06:15 за Гринвічем, після того як раніше досягло рекордного рівня $4378,69. Ф’ючерси на золото в США з поставкою в грудні підскочили на 1,6% до $4372,10.

За тиждень золото подорожчало приблизно на 8,6%, готуючись до найкращого тижня з вересня 2008 року, встановлюючи рекордний максимум на кожній сесії.

Спотове срібло також зросло на 0,1% до $54,26 за унцію, готуючись до 8-відсоткового тижневого зростання. Під час ранкової сесії ціни на срібло досягли рекордного максимуму $54,35.

«(Для золота, – ЕП) ціна $4500 може стати ціллю, яка буде досягнута раніше, ніж очікувалося, але багато що може залежати від того, як довго триватимуть побоювання щодо торгівлі між США і Китаєм та закриття уряду на ринку»,  – сказав головний аналітик KCM Trade Тім Уотер.

Ціни зростають на тлі загострення торговельних суперечок. Китай висунув нові звинувачення проти США, звинувачуючи їх у створенні паніки через контроль над рідкісними землями та відхиливши заклики скасувати обмеження на експорт.

Нагадаємо, що у середу, 8 жовтня 2025 року, ціна на золото вперше в історії перевищила $4 тисячі за унцію (1 унція = 28,34 г). Зростання цін відбувається на тлі глобальної економічної та геополітичної невизначеності, а також очікувань щодо зниження процентних ставок у США.

Світові ціни на золото стрімко зростають і вперше з 1979 року наближаються до позначки $4 000 за тройську унцію. Такий стрибок зумовлений політичною нестабільністю та частковим припиненням роботи уряду США. 

Теги: ціни ринок золото

